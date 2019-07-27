扁支持組新政黨？ 陳致中：父母為此吵了一架

2019-07-27 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁在臉書貼文表示樂見新的政黨「一邊一國行動黨」誕生，但扁的兒子陳致中則在扁臉書貼文之後發表聲明強調「現階段組黨並非合宜之策」。陳致中今天受訪時說，他和他的母親吳淑珍不贊成新政黨，這與他的父親意見不一樣，父母還為此吵了一架；不過，他的父親目前保外醫療，是無法組黨的。

陳水扁在臉書最新貼文中表示，2012、2016年他都反對並阻擋周遭朋友另組新政黨，因為當時目標只有一個：全力支持民進黨重返執政，同時完全執政。2020年，他不再反對，而且樂見新的政黨「一邊一國行動黨」誕生，主要原因有二：

第一、「台灣中國，一邊一國」的台灣國家路，在國會殿堂不能沒有聲音。民進黨黨綱「台灣前途決議文」，反對「個中國」，主張「一個中國原則」根本不適用於台灣，如今已成絕響。民進黨與國民黨都接受「一個中國，兩個地區」（一國兩區），兩岸關係條例規定台灣是所謂的「自由地區」。擁有國會過半席次的民進黨有能力修法，卻仍然維持現狀。

第二，「民主要制衡，制衡靠黨外」，民進黨三年來淪為一言堂，只剩下一種聲音，中央黨部一言堂，民進黨團一言堂，最近爆發的國安人員利用總統出訪走私香菸一案，就是缺乏強而有力監督制衡的結果。為了避免絕對權力絕對腐化，民進黨政府更需要「一邊一國行動黨」當烏鴉嘴與防腐劑。

扁表示，如果執政黨沒有封殺打壓，「一邊一國行動黨」應該可以在八月份成立。

陳致中在陳水扁貼出臉書文之後發聲明表示，最近外界迭有組黨的想法倡議，甚或付諸實行，也有相關人士來拜訪交流。他是現任民進黨籍公職，支持民進黨提名的總統及立委人選，2020大選至關重要，這很清楚是台灣路線與中國路線的決戰，說白ㄧ點，可能是最後一戰，本土力量必須最大整合，實不應兵分多路，雖然黨內仍存在著一座大山需要跨越，那就是如何努力追求各方面整合的極大值。

陳致中說，他也把這個看法跟陳水扁及關心此事的朋友分享與建議，台灣民主自由多元，惟從動機、時機、實質等方面來看，現階段組黨並非合宜之策，台灣主體路線的確保與深化才是當務之急。