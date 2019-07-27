親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國安人員走私菸
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
政治
軍事
綜合

艾成願為王瞳「捨命犧牲」 無性情侶等結婚「上天堂」

台大教授以自身教訓為例：有申報才叫超買 否則就是走私

扁支持組新政黨？ 陳致中：父母為此吵了一架

2019-07-27 20:58聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁在臉書貼文表示樂見新的政黨「一邊一國行動黨」誕生，但扁的兒子陳致中則在扁臉書貼文之後發表聲明強調「現階段組黨並非合宜之策」。陳致中今天受訪時說，他和他的母親吳淑珍不贊成新政黨，這與他的父親意見不一樣，父母還為此吵了一架；不過，他的父親目前保外醫療，是無法組黨的。

陳水扁在臉書最新貼文中表示，2012、2016年他都反對並阻擋周遭朋友另組新政黨，因為當時目標只有一個：全力支持民進黨重返執政，同時完全執政。2020年，他不再反對，而且樂見新的政黨「一邊一國行動黨」誕生，主要原因有二：

第一、「台灣中國，一邊一國」的台灣國家路，在國會殿堂不能沒有聲音。民進黨黨綱「台灣前途決議文」，反對「個中國」，主張「一個中國原則」根本不適用於台灣，如今已成絕響。民進黨與國民黨都接受「一個中國，兩個地區」（一國兩區），兩岸關係條例規定台灣是所謂的「自由地區」。擁有國會過半席次的民進黨有能力修法，卻仍然維持現狀。

第二，「民主要制衡，制衡靠黨外」，民進黨三年來淪為一言堂，只剩下一種聲音，中央黨部一言堂，民進黨團一言堂，最近爆發的國安人員利用總統出訪走私香菸一案，就是缺乏強而有力監督制衡的結果。為了避免絕對權力絕對腐化，民進黨政府更需要「一邊一國行動黨」當烏鴉嘴與防腐劑。

扁表示，如果執政黨沒有封殺打壓，「一邊一國行動黨」應該可以在八月份成立。

陳致中在陳水扁貼出臉書文之後發聲明表示，最近外界迭有組黨的想法倡議，甚或付諸實行，也有相關人士來拜訪交流。他是現任民進黨籍公職，支持民進黨提名的總統及立委人選，2020大選至關重要，這很清楚是台灣路線與中國路線的決戰，說白ㄧ點，可能是最後一戰，本土力量必須最大整合，實不應兵分多路，雖然黨內仍存在著一座大山需要跨越，那就是如何努力追求各方面整合的極大值。

陳致中說，他也把這個看法跟陳水扁及關心此事的朋友分享與建議，台灣民主自由多元，惟從動機、時機、實質等方面來看，現階段組黨並非合宜之策，台灣主體路線的確保與深化才是當務之急。

陳致中今天受訪時表示，他和他的母親不贊成組新政黨，他也把自己的想法跟他的父親談，他的父親沒有說什麼。

前總統陳水扁（左）和兒子陳致中面對組新政黨，意見不一，扁贊成，陳致中不贊成。圖／...
前總統陳水扁（左）和兒子陳致中面對組新政黨，意見不一，扁贊成，陳致中不贊成。圖／翻攝陳致中官line
分享

民進黨陳致中陳水扁
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

韓國瑜批民進黨抹黑 喻「現代化武器」對上「水果刀」

2019-07-27 21:09

影／前總統陳水扁出席台中簽書會 近百扁迷到場力挺

2019-07-27 16:15

陳水扁台中簽書 朗誦「台灣中國一邊一國」

2019-07-27 15:16

打假／官員嗆告累積6例 律師：製造言論寒蟬效應

2019-07-27 13:42

周偉航：網軍帶風向 效果大不如前

2019-07-27 13:31

為總統大選堅壁清野 國民黨主動讓鍾小平「被退黨」

2019-07-27 13:19

年底網路大戰 學者：網軍帶風向效果衰退中

2019-07-27 12:21

假新聞氾濫 蘇貞昌徐國勇帶頭嗆告引質疑

2019-07-27 12:20

李佳芬娘家祖墳被檢舉 挺韓菜農：選總統就是抄家滅族

2019-07-27 12:19

李佳芬娘家祖墳被檢舉違法 西螺鎮公所下周會勘釐清

2019-07-27 12:04

扁：如執政黨沒封殺打壓 一邊一國行動黨應可在8月成立

2019-07-27 00:34

黃國昌猛打私菸案 衝擊大小綠整合？

2019-07-27 00:14

南投立委第二選區 綠2人爭取參選

2019-07-27 00:10

示好黃國昌？ 羅文嘉：私菸案不影響時力合作

2019-07-27 00:08

觀察站／遍地提名 才是壓縮大小綠合作空間關鍵

2019-07-27 00:04

最高法院分案霸凌？監委突襲調查

2019-07-26 23:55

嘉義山區立委／藍拱前綠委林國慶 戰現綠委陳明文

2019-07-26 23:53

高市六選區立委／揭促轉會東廠事件 吳佩蓉參選

2019-07-26 23:50

扁家要組黨？ 陳致中聲明：現階段組黨並非合宜之策

2019-07-26 23:10

「沒說過韓國瑜不配當市長」徐國勇開告後 6粉專急道歉

2019-07-26 20:20

韓國瑜衝洞可笑？陳菊補洞就行？黃暐瀚嘆：兩派胡言

2019-07-26 18:12

明年度中央總預算 歲入歲出首度雙破2兆元

2019-07-26 17:44

黃國昌認當館長「小弟」 稱二人有共識：對台灣好

2019-07-26 16:24

王奕凱新黨前發1000份雞排 人潮擠爆黨部

2019-07-26 16:13

面臨藍綠夾殺 東廠事件吹哨者吳佩蓉：一定選到底

2019-07-26 16:06

影／蔡英文訪台中車王 期貨男嗆聲被警帶離

2019-07-26 15:28

黃國昌成地下黨主席？林昶佐、洪慈庸笑得尷尬

2019-07-26 15:18

柯文哲全台跑透透 周日到雲林寺廟參拜祈福

2019-07-26 15:14

私菸案調查無上限？費鴻泰：可能動搖民進黨統治基礎

2019-07-25 15:47

蔡清祥「挺」調查局辦國安局：無所謂辦大哥的事情

2019-07-24 16:31

韓國瑜爬樹防治登革熱：「上面洞很多，會有蚊子！」

2019-07-24 11:32

國安涉走私菸品 陳致中：是否有高層包庇應通通揪出

2019-07-23 12:12

調查局追國安人員運私菸 基層質疑吳宗憲只是下單人頭

2019-07-22 21:26

代理人條款改立專法？藍委：換湯不換藥 操作恐中

2019-07-21 13:21

董念台：台灣要公僕 不是找演像神的演員

2019-07-21 11:51

徐永明：韓國瑜無能、唬爛全台第一 2020直接出局

2019-07-20 09:27

孫大千回酸蘇貞昌：沒格調的院長 才令大家開眼界

2019-07-20 09:04

火力全開！柯文哲連罵蘇貞昌不要臉 開轟蔡英文總統沒做好

2019-07-18 11:26

影／民調被邊緣化?柯坦言差不多 認韓國瑜完全不可測

2019-07-17 13:44
看更多

熱門文章

私菸案查到最大咖貨主 吳宗憲買了3千多條

2019-07-27 02:03

苦苓問私菸案關鍵五人 怒嗆蔡英文「不用選了」

2019-07-27 09:49

與總統不同調！林佳龍：私菸案不是超買是走私

2019-07-27 10:57

私菸是超額購買？柯文哲笑：以後貪汙叫為民服務費

2019-07-27 09:14

獨／私菸案最大咖貨主名單曝光 吳宗憲買3500條

2019-07-27 07:46

特勤涉違私菸案 蔡總統表達歉意

2019-07-27 15:19

總統府公布第二波懲處名單 多名幹部記過處分

2019-07-27 14:44

郭台銘擬8月初返台 幕僚：若有下一步會對外說明

2019-07-27 18:26

【即時短評】民眾叫走私 官員叫「超買」？

2019-07-26 23:11

總統府稱走私為超買 鄉民：李佳芬農舍違建只是超建？

2019-07-26 22:01

柯志恩評羅雅美升官四級跳 連吳音寧都比不上

2019-07-27 09:46

走私菸案 台大教授以自身教訓為例：有申報才叫超買否則就是走私

2019-07-27 19:53

查菸不用閃小英！當年檢察官辦案 總統還「買一送一」

2019-07-27 08:00

總統府指「超買免稅菸」 蔣萬安怒了

2019-07-27 09:20

私菸案蔡英文表達歉意 台師大教授：權貴就在眼前

2019-07-27 16:04

私菸案 蔡總統：超買是事實描述

2019-07-27 00:21

藍白搶郭…韓找副手 虛位以待郭董

2019-07-27 00:42

挺郭台銘連署遍地開花 柯文哲：不是幾個點晃一晃那麼簡單

2019-07-27 09:28

私菸延燒 國王人馬調離現職 林佳龍：調查才有信任感

2019-07-27 10:46

調局要動手了…專機降落前 彭勝竹獲報臉鐵青

2019-07-27 00:09

為總統大選堅壁清野 國民黨主動讓鍾小平「被退黨」

2019-07-27 13:19

新聞眼／超買真相是什麼？全民都想知道

2019-07-27 00:27

林佳龍：私菸案走私違法 華航一周內提行政調查

2019-07-27 11:29

私菸案讓蔡英文難脫身？學者預言：會死咬到選前之夜

2019-07-27 10:06

私菸是超買？ 丁守中：蔡總統妳是學法律的嗎

2019-07-27 12:42

李佳芬娘家祖墳被檢舉 挺韓菜農：選總統就是抄家滅族

2019-07-27 12:19

看問題／華航成眾矢之的 畫錯重點？

2019-07-27 00:13

柯文哲沒鬆口柯粉凍未條 雲林助選戰車今亮相起跑

2019-07-27 12:40

李佳芬娘家祖墳被檢舉違法 西螺鎮公所下周會勘釐清

2019-07-27 12:04

私菸案總統府揚言提告 費鴻泰：製造寒蟬效應

2019-07-27 13:48

華航2副總羅雅美、邱彰信遭拔官 謝世謙留校察看

2019-07-27 00:05

嘉義山區立委／藍拱前綠委林國慶 戰現綠委陳明文

2019-07-26 23:53

藍白搶郭…柯文哲：四腳督情況很難出現

2019-07-27 00:47

韓國瑜會馬英九 國民黨要團結2020要勝選

2019-07-27 15:21

郭台銘不出席全代會 徐永明：傻瓜才會被國民黨騙兩次

2019-07-27 16:31

釋出善意推韓郭配？韓國瑜：郭台銘對中間選民有吸引力

2019-07-27 16:51

扁：如執政黨沒封殺打壓 一邊一國行動黨應可在8月成立

2019-07-27 00:34

特勤私菸燒到馬政府　馬英九盼依法就法盡速查出真相

2019-07-27 09:55

郭台銘支持者連署脫黨參選　馬英九：相信郭能顧全大局

2019-07-27 09:51

韓國瑜談私菸案：眼睛看到的菸不可怕、看不到的才可怕

2019-07-27 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top