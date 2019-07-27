陳水扁台中簽書 朗誦「台灣中國一邊一國」

2019-07-27 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



前總統陳水扁今下午在台中市舉辦新書「堅持」簽書會，現場湧入上百名扁迷，帶著陳水扁的著作爭相簽名與合影。陳水扁今早在臉書發言支持新政黨「一邊一國行動黨」誕生，他在簽書會並未受訪，但他提起被收押禁見時創作「台灣歌」，內容就有「台灣中國一邊一國」的文字。

陳水扁今早在臉書「陳水扁新勇哥物語」發文，提到過去他反對好友另組政黨，支持民進黨重返執政，但現在他不再反對，樂見新政黨「一邊一國行動黨」誕生，因為民進黨淪為一言堂，最近的國安局私菸案就是缺乏監督制衡的結果。

陳水扁在簽書會現場不受訪，他今天精神不錯，一進到簽書會現場受到熱烈歡迎，扁迷鼓掌、爭相要與陳水扁握手，還高喊「阿扁總統」。首位扁迷帶來陳水扁的4本著作，陳水扁簽完書後，對著現場人群解說當初創作的過程。

陳水扁說，他首次被收押禁見，當時以為自己走不出去，寫下「台灣的十字架」當成遺書，內容有一首「台灣歌」詩文，後來被譜寫成歌曲，其中有段「台灣中國一邊一國」，他也當場念起這段詩文。

陳水扁說，他第二次被收押，利用1個多月寫下50封信，集結成「關不住的聲音」，第一封寫給妻子吳淑珍，還寫給蔡同榮、呂秀蓮等人，最後一封寫給「前總統陳水扁」。被問到要不要寫信給蔡英文總統？陳水扁說「他該講的都講完了」，沒有進一步回答。

陳水扁今早在臉書說，他支持「一邊一國行動黨」誕生，國民黨、民進黨都接受「一個中國，兩個地區」，即使民進黨在國會擁有過半席次，依然維持現狀，台灣建國的道路不能在國會沒有聲音。