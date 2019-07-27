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為總統大選堅壁清野 國民黨主動讓鍾小平「被退黨」

2019-07-27 13:19聯合報 記者周志豪╱即時報導

北市議員鍾小平8日表態退出國民黨，支持無黨籍台北市長柯文哲選總統，並有意參選立委，讓黨主席吳敦義動怒質疑鍾就是想選立委。國民黨周二在鍾未送退黨申請下，以鍾「7月9日於個人粉絲專頁宣布退出本黨」為由，主動讓鍾完成退黨，預為總統大選清理戰場。

鍾小平表示，退黨要有書面送達與黨證寄還等程序，市黨部片面作為有違程序正義，但他不會申覆，也一定會參選立委，就等著「和也將脫黨選總統的郭台銘一起被開除黨籍」，並再批國民黨遭黨主席吳敦義等4人幫把持，未盡力挽留優秀中生代。

國民黨台北市黨部則指出，鍾小平已多次明確在媒體、網路，甚至公開場合表達退出國民黨意願，雖最後並未送出退黨申請書，但黨已深刻體查鍾與黨已是「道不同不相為謀」，為好聚好散，上周主動蒐集鍾相關言談，啟動黨內程序讓鍾完成退黨心願。

台北市黨部表示，相關鍾小平退黨函文已轉台北市議會黨團與區黨部，未來除不會讓鍾繼續參與黨團會議，未來黨部在地方舉辦的活動也一律不會同意鍾參加，若鍾硬要出席，也會請鍾離開。

黨內質疑，黨部僅作成讓鍾小平退黨的結論，恐怕無法達到嚴明黨紀效果。台北市黨部表示，現階段僅是就鍾退黨聲明做出積極處理，若鍾年底確定投入公職選舉，影響黨提名人權益，還會再開考紀會回溯作出黨紀處分。

熟悉台北市地方選情的黨內人士則說，黨部火速主動讓鍾小平完成退黨程序，不是因為鍾可能脫黨參選台北市第5選區（中正萬華）立委，而是要為總統大選堅壁清野，讓黨內騎牆派有所效尤。

鍾小平8日宣布退黨後，9日還在個人臉書重申退黨想法，國民黨內部認為鍾言行已對黨造成傷害，但考慮鍾還未正式登記參選立委，聲稱要幫柯文哲組的里長後援會也未組成，黨紀處分恐曠日廢時，決定先主動為鍾完成退黨程序，為黨傷害設防火牆。

但啟動鍾小平「被退黨」程序前，黨內一度傳出高雄市長韓國瑜介入勸和鍾小平，盼鍾15日總統初選結束後再決定，為此市黨部還特別徵詢韓是否真有其事，在韓否認後，黨即啟動讓鍾主動退黨程序，如今退黨確定後，鍾也毋須再繳交退黨申請書。

鍾小平北市國民黨
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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