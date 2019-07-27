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假新聞氾濫 蘇貞昌徐國勇帶頭嗆告引質疑

2019-07-27 12:20聯合報 記者賴于榛╱即時報導

民進黨政府官員為所謂假新聞提出司法訴訟，行政院長蘇貞昌為了丟筆案、內政部長徐國勇報警喊開告累計已有6例，律師葉慶元認為，政府官員身為公眾人物，應有許多澄清管道，面對爭議訊息第一時間澄清說明，動不動提告，似乎不太妥當，會製造言論自由的寒蟬效應。民進黨黨政人士解釋，假訊息傷害民主運作，這跟戒嚴時期，國民黨用獨裁機器辦人是兩回事。

蘇貞昌與徐國勇透過臉書和新聞稿回應澄清最近出現的某些爭議訊息，將這些爭議訊息轉由警方調查。葉慶元質疑，蔡英文總統才剛公布最新的假訊息防制修法，政府官員還要動不動嗆告，恐壓縮言論自由，製造言論的寒蟬效應。國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，民進黨執政失民心，只會怪罪假訊息氾濫。

葉慶元保是，前外交官介文汲在臉書評論交通部長林佳龍是私菸案合理嫌犯之一，質疑交通部在調查私菸案中的作為，林佳龍就要委請律師採取法律行動，散布訊息和個人評論畢竟不同，但民進黨通通嗆告。

民進黨黨政人士說，積極採取法律動作，並非為了個人名譽，而是假訊息和謠言作戰傷害民主體系的正常運作，以前姑息反而造成政治人物講話不用負責，甚至讓假訊息更猖狂，且給予境外勢力操作空間，民進黨要藉向司法檢舉遏止。

行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
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民進黨私菸徐國勇
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