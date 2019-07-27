李佳芬娘家祖墳被檢舉違法 西螺鎮公所下周會勘釐清

2019-07-27 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜妻子李佳芬娘家位於雲林縣西螺鎮的祖墳被民眾檢舉違法設置，縣府民政處已行文西螺鎮公所釐清，祖墳所在地是向雲林農田水利會承租，租約到2023年底，西螺鎮公所主秘莊金溢表示，將於8月1日到場會勘，釐清是否有違法之處。

雲林縣政府民政處副處長陳良駿指出，23日傍晚接到匿名檢舉，指位在西螺埔心段的李佳芬娘家祖墳，涉嫌違法設置墳墓，隔天即行文西螺鎮公所查報，釐清墓地所有人及相關使用規定，待收到查報資料，將請墓地所有人說明。

雲林農田水利會表示，李家在該土地設置祖墳近20年，後來透過地籍資料釐清該處係屬水利會土地，水利委員李明哲（李佳芬胞弟）即主動依法向水利會承租，每年租金3萬多元，並已依規定補繳承租前5年使用的租金。

水利會指出，李家承租該土地的租約到2023年底止，水利會與墓地所有人純屬租賃關係，至於在土地上的農林漁牧用途，合約有載明承租人需向相關單位合法申請。