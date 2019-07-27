扁：如執政黨沒封殺打壓 一邊一國行動黨應可在8月成立

2019-07-27 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁昨晚在臉書貼文表示，2012、2016他都反對並阻擋周遭朋友另組新政黨，但2020，他不再反對，而且樂見新的政黨「一邊一國行動黨」誕生；如果執政黨沒有封殺打壓，「一邊一國行動黨」應該可以在8月成立。

陳水扁臉書內容如下：

民主多元。民主政治就是政黨政治，政黨競爭的政治。2012、2016，阿扁都反對並阻擋周遭好友另組新的政黨。因為當時目標只有一個-全力支持民進黨重返執政，同時完全執政。2020，阿扁不再反對，而且樂見新的政黨「一邊一國行動黨」誕生。主要原因有二：

第一、「台灣中國，一邊一國」的台灣國家路，在國會殿堂不能沒有聲音。民進黨黨綱《台灣前途決議文》，反對「一個中國」，主張「一個中國原則」根本不適用於台灣，如今已成絕響。民進黨與國民黨都接受「一個中國，兩個地區」（一國兩區），兩岸關係條例規定台灣是所謂的「自由地區」。擁有國會過半席次的民進黨有能力修法，卻仍然維持現狀。

第二，「民主要制衡，制衡靠黨外」，民進黨三年來淪為一言堂，只剩下一種聲音，中央黨部一言堂，民進黨團一言堂，最近爆發的國安人員利用總統出訪走私香菸一案，就是缺乏強而有力監督制衡的結果。為了避免絕對權力絕對腐化，民進黨政府更需要「一邊一國行動黨」當烏鴉嘴與防腐劑。