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私菸案查到最大咖貨主 吳宗憲買了3千多條

嘉義山區立委／藍拱前綠委林國慶 戰現綠委陳明文

2019-07-26 23:53聯合報 記者魯永明唐秀麗／嘉義縣報導

國民黨嘉義縣黨部主委蔡明顯近日拜會退出民進黨的前立委林國慶（圖），勸進他挑戰民進...
國民黨嘉義縣黨部主委蔡明顯近日拜會退出民進黨的前立委林國慶（圖），勸進他挑戰民進黨的陳明文。 圖／聯合報系資料照片
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嘉義縣山區立委陳明文拚連任，國民黨將該區視為艱困選區，立委參選人難產。國民黨嘉義縣黨部主委蔡明顯近日拜會退出民進黨的前立委林國慶，協調禮讓林以無黨籍參選山區立委，挑戰陳明文，林國慶昨天不否認也不承認，只說「成功不必在我！」地方已有不少勸進聲音。

蔡明顯昨證實的確拜訪過林國慶，勸進林選立委，但林的參選意願不高。

曾是民進黨悍將的林國慶說，近年來他淡出政壇、直播做公益，「鄉親不斷勸進我參選，除非都沒人出來拚戰陳明文，我才會出來選」。林說曾打電話勸進高雄市府農業局長吳芳銘參選，也向國民黨推薦中埔鄉出身的不分區立委王育敏返鄉參選，他表示，只要是適當人選，他會全力支持。

已表態參選山區立委的國民黨籍許能通說，不論吳芳銘或林國慶參選，希望國民黨中央比照嘉義市及海區立委初選辦民調，若他輸，就全力支持提名人。

林國慶本月六日到高雄舉辦「為登革熱防疫基金而唱」公益簽唱會，義賣所得全數捐給高雄市府做登革熱防疫基金。演唱會上，高雄市長韓國瑜與林國慶同台合唱，引發外界林挺韓聯想；林國慶說「我首次和韓國瑜同台，我欣賞韓，總統大選尊重每個人的決定。」

林國慶在去年八月底開臉書直播，剪掉民進黨證宣布退黨，之後遭民進黨開除黨籍。

【記者王寓中／台北報導】國民黨布局明年區域立委選舉提名，黨中央提名審核委員會昨天根據中常會的授權，再核定台中市第一選區徵召前陸委會副主委張顯耀參選，將對戰民進黨現任立法院副院長蔡其昌，預料將是一場苦戰。

另外，中央提名審核委員會也核定連江縣選區提名現任立委陳雪生參選。

林國慶國民黨民進黨2020立委選舉2020選舉嘉義縣立委
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