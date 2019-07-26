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帶孩子回家學爸媽的家鄉話 海外僑民子弟熱烈響應返臺隨班附讀

2019-07-26 21:14聯合新聞網 台北訊

僑委會自107年起與教育部國教署首度合作試辦「戀念臺灣，帶孩子回家學爸媽的家鄉話...
僑委會自107年起與教育部國教署首度合作試辦「戀念臺灣，帶孩子回家學爸媽的家鄉話—海外僑民兒童或少年至校短期體驗試辦計畫」。圖／僑委會提供
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為深耕僑界青年族群，強化海外新世代與臺灣社會的多元連結以及語言文化在海外的傳承，僑委會自107年起與教育部國教署首度合作試辦「戀念臺灣，帶孩子回家學爸媽的家鄉話—海外僑民兒童或少年至校短期體驗試辦計畫」，鼓勵短期返國之海外僑民帶領6至15歲子女一同回臺，以隨班附讀方式在臺灣各地和國內學童共同學習語言並體驗臺灣風俗民情，107年共計有13國139人次學童返臺體驗，獲得海外僑界極大迴響。今年僑委會擴大辦理，共有來自29個國家669位僑界年輕父母提出申請，其中以美國地區僑民子弟申請返臺附讀人數最多，達314人，其次分別為澳大利亞、英國、新加坡、日本、紐西蘭韓國及法國。

僑委會僑教處榮幼娥處長表示，本年度海外僑界申請人數較去年成長近4倍，經僑委會與國教署共同努力，增加各地承辦學校並擴增媒合員額，共計媒合成功者計610人，總體驗人次為689人次，媒合成功率高達91.18%，另因本年度報名人數踴躍，已請各縣市政府另推薦承辦學校，由原36所承辦學校增加為43所學校，目前參與人數已達各校可容納學生數之最上限，為使僑民兒童獲妥適照顧，且考量各承辦學校整體校務運作及教學人力，爰仍有59名未媒合成功者。榮處長表示，基於服務僑民之立場，僑委會將再與教育部及各校協調增加名額之可能，相關結果並將儘速公告於僑委會網站(https://www.ocac.gov.tw)。

據了解，隨同家人短期回國之海外僑民子弟，在臺灣中小學隨班附讀期間，除藉由與臺灣同學間之互動增進華語文能力及強化對臺灣認同與瞭解外，亦能讓國內的學童透過僑民子弟，認識其僑居國家的文化，學習外語，開拓國際視野，具雙向交流彼此成長之效益，本計畫自去年推出之後已經獲得海外僑界廣大之迴響。

107年共計有13國139人次學童，返臺以隨班附讀方式在臺灣各地和國內學童共同學...
107年共計有13國139人次學童，返臺以隨班附讀方式在臺灣各地和國內學童共同學習語言並體驗臺灣風俗民情。圖／僑委會提供
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僑委會教育部語言紐西蘭韓國
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