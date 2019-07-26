韓國瑜衝洞可笑？陳菊補洞就行？黃暐瀚嘆：兩派胡言

2019-07-26 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



總統專機爆發私菸案延燒，華航董事長謝世謙舉行記者會致歉，並公布專機銷售免稅菸達一萬零九條，但仍交代不清，資深媒體人黃暐瀚表示，私菸的事件，談了四天了，原本期待了半天的華航記者會，聽完之後，依舊模糊，很多關鍵點，沒有說真話，或說沒有說明白，他感慨看政治這麼多年，總是遺憾。為什麼？台灣總是要「兩派胡言」？

什麼叫兩派胡言？黃暐瀚說，就是兩個圓圈，彼此交集，但刻意忽略「聯集」的部分，硬說對方沒有的部分，隱藏自己有缺憾的那塊，各說各話，兩派胡言，台灣注定永遠「原地踏步」。

黃暐瀚說，看到韓國瑜「爬樹衝洞」，很多人訕笑：「補什麼樹洞？腦子有洞喔」？笑的人可能不知道，早在2015年，為了防治登革熱，高雄市長陳菊，就曾舉辦了「千人補樹洞」活動，希望禁絕登革熱。韓國瑜「衝洞」可笑？陳菊「補洞」就可以？這是什麼兩套標準？

另外，原本年底要在小巨蛋舉辦的滑冰賽，突然被宣布改到中國大陸的東莞舉行。滑冰協會先是發了新聞稿，表示遺憾，還來卻被國際總會打臉反駁，是台灣與幾個會員國，在五月底，主動告知總會，願意更換舉辦地的，台灣在錯愕什麼？