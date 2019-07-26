明年度中央總預算 歲入歲出首度雙破2兆元

2019-07-26 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院籌編明（民國109）年度中央政府總預算案，今天下午由行政院長蘇貞昌主持「行政院109年度計畫及預算審核會議」。據轉述，明年度中央政府總預算案，歲出、歲入首度皆超過2兆元，其中，歲入成長率5.3%，高於歲出成長率5.2%。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，增加的經費主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、教育政策與強化國防等施政重點；明年度中央政府總預算案預計於8月15日行政院會通過後，依法在8月底前送進立法院。

行政院去年提出的今（108）年度中央政府總預算案，原本歲出新台幣2兆220億元，是總預算案規模首度突破2兆元，但經立法院審議後，三讀通過的「法定預算」歲出為1兆9979億元，歲入為1兆9923億元，均未破2兆元。

Kolas表示，政府嚴守財政紀律，明年度中央政府總預算歲出、歲入皆超過2兆元，歲入成長率5.3%，高於歲出成長率5.2%；總預算及特別預算整體差短，控制在2000億元以內。

Kolas並指出，明年度營業及非營業特種基金預算收支規模達5兆元；固定資產投資3,754億元，主要係提供油、電、水、醫療、衛生保健、教育、交通運輸及社會福利等服務，對於滿足民生需求、維持社會安定及促進經濟發展，影響甚大。