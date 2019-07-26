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回不了家的恐懼：我搭上那晚的「元朗地鐵」

私菸風暴沒人敢開槍 他問藍軍：你是去分菸了嗎？

總統府定調私菸案是超買 羅智強：北檢有膽説走私嗎？

2019-07-26 17:36聯合報 記者林文義╱即時報導

總統府今天下午再次針對國安特勤人員長期藉出訪超量訂購免稅菸品案，分別就車輛調度、人員涉入、第二波懲處名單及範圍及相關傳聞，及行政調查進度等議題進行說明，總統府發言人黃重諺並說，總統府內部調查，涉及本案的訂購人員，並沒有總統府及國安會的政務及機要人員。

曾任總統府副秘書長的台北市議員羅智強提出三個疑點，二個結論回應。

疑點1．總統府堅持定調「超買」，是一件很不尋常的事。因為，10000條是「超買」，哪個平民百姓有這樣的能力超買10000條菸，這個説法太沒有説服力，總統府不會不知道這種「幹話」人民實在不太可能買單，那麼，死咬著「超買」説，是要掩護誰？

疑點2．強調沒有總統府、國安會的政務與機要人員訂菸。但沒説總統府秘書長或國安會秘書長辦公室的「非政務」與「非機要人員」有沒有涉入。

疑點3．三輛專用公務車，是由侍衛室調度，這一點沒有錯；但二輛總統府公務車，依總統府車輛管理規定，是第三局交通科派出的。其派車流程是職員申請，填派車單，述明事由及地點，由一級單位主管（侍衛長）或其授權代理人（副主管如副侍衛長）核准後，送到第三局派車。這部分依規定，應該要有派車單。

最後二個結論，

一、拖了五天，該串的供也串了，該滅的證也滅了。現在，故事當然就由民進黨自己掰了。

二、而且，總統府都三令五申定調為「超買」，那北檢、關務署還有膽説這是「走私」嗎？

總統府前副秘書長羅智強。圖／取自羅智強臉書
總統府前副秘書長羅智強。圖／取自羅智強臉書
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總統府發言人國安會民進黨
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