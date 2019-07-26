面臨藍綠夾殺 東廠事件吹哨者吳佩蓉：一定選到底

2019-07-26 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



促轉會去年爆發「東廠事件」，前副主委張天欽下台，「吹哨者」前促轉會副研究員吳佩蓉今天宣布，將以無黨籍投入高雄市第六選區立委選舉，且一定會參選到底。吳說，過去一段時間看到高雄政黨對立、政治口水多，人民關心的議題被忽略，她希望能更落實國會議員監督行政部門的角色。

吳佩蓉說，她在揭發促轉會事件後，沈寂了一段段時間，過去一年多台灣政壇變化非常快，特別她住在高雄，對於藍綠對立感觸很深。由於她是國會助理出身，長年來也看到一些亂象，例如選舉年立委幾乎都在選區跑，忽略立法院的議事與預算監督，「所以有人笑稱立法院中午過後就沒有立委了」。

吳佩蓉在參選聲明中也提及去年的東廠事件，她說，那陣子看見新聞中無辜被波及的同事遭受莫大責難，增加許多額外的工作負擔，至今她仍感歉疚。有人說，這件事阻礙了轉型正義的推動，甚至就此烙印東廠汙名，「我自己並不這樣認為」。

她說，如果執行轉型正義的機關，打算蒐集資料來打擊異己，豈不是犯了相似的錯誤，這件事若真被執行了，不論成功與否，「從此，我們將背負更大罵名」。