黃國昌認當館長「小弟」 稱二人有共識：對台灣好

2019-07-26 16:24 聯合新聞網 綜合報導



黃國昌（左）與「館長」陳之漢（右）曾在623大遊行前深談三小時。圖／翻攝飆捍臉書粉絲團 分享 facebook

昨（25）日播出的脫口秀節目《博恩夜夜秀》，邀請時代力量立委黃國昌與網路紅人「館長」陳之漢同台，二人談起623反紅媒大遊行，黃國昌過程中四度「搭」起館長的手臂，稱自己先當館長小弟，把凱道借下來後再跟館長連絡，說「大哥我凱道借好了，那你要不要來」，被主持人博恩揶揄威脅性濃厚。

在節目中，當主持人問到623大遊行為誰發起，館長回答，當初是看到媒體的一些報導，就在自己的直播上說，「如果你再不改變的話，我就要找黃國昌一起來舉辦一個遊行」，但館長也說「我只是在警告他們，你懂嗎」。沒想到隔天館長就接到黃國昌的電話表示「我凱道借好，錢繳了」。

黃國昌說，他並沒有對館長不敬，只是因為跟他還不熟，怕館長只是「隨便講講」，所以先動手，跟他保證說到做到以後，就能確保館長這種「硬漢」不會縮回去了。黃國昌還說，把凱道借下來只是展現自己對館長的尊重，「我先當小弟，說大哥我凱道借好了，那你要不要來」。

雖然黃國昌向館長強調「我是一定會去的，但你可以不要去」，最後館長還是選擇到場支持，博恩也說「根本就是威脅嘛！完全就是被威脅」。

除此之外，在623大遊行前二人過去就曾深談三小時，當時黃邀請他「出來幫台灣做一點事情」，談起他是否有意願參選立委，館長重申「我開直播不是來當官的，我不當官也許還可以為國家付出更多」。黃國昌也說，他明白館長無法放下員工出來從政，但他認為，每個不同的角色在相異的位置可以做不同的事，只要目標一致，都可以對台灣好。