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黃國昌成地下黨主席？林昶佐、洪慈庸笑得尷尬

2019-07-26 15:18聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

時代力量立委黃國昌日前拋出 「如國時代力量變成小綠，我會毫不猶豫的離開」，讓時力路線之爭浮上檯面。對此，時力立委洪慈庸曾表示，希望黨內可以坐下來好好討論，但至今未有下文。洪今日受訪時仍說，希望大家好好聊，「但黃可能比較忙吧」。時力立委林昶佐也表示，「我們約不到黃國昌」。

林昶佐、洪慈庸今天上午在《周玉蔻嗆新聞》受訪，談到與黃國昌的關係與黨內路線之爭議題，洪慈庸表示，和黃國昌沒有不好，只是各自關注的議題不同，且還要經營地方選區，所以花很多時間。她認為，時代力量並無分裂，只是共識比較沒辦法匯集。

林昶佐表示，在地方經營選區時，很多選民服務都不是屬於中央層級的立委能處理的範疇，因此必須跟在地議員、里長合作，如果沒有國、民兩黨里長協助，很多事情也無法解決，所以與民進黨間的關係，並不只過去選舉時的默契，還有這3、4年累積下來的合作經驗。

被問及有無和黨主席邱顯智、黃國昌聯繫？洪慈庸表示，跟主席聊過，黃國昌則尚未，「我們也一直希望能好好聊一聊，但可能黃國昌比較忙吧。」林昶佐回應主持人，「這就跟訪問約不到人一樣，我們也約不到黃國昌。」

主持人周玉蔻追問，邱顯智是被黃國昌牽制嗎？時代力量根本是被地下黨主席牽制嗎？洪慈庸、林昶佐兩人先是沉默了數秒，然後同時笑出來，周玉蔻則說:「天啊！他們兩個好老實喔。」洪慈庸解釋，邱顯智真的很辛苦，願意在這時間點去承擔責任，因為時力成員多半較年輕，意見很難匯集，不是個很好掌控的黨。

洪慈庸、林昶佐接受媒體訪問。圖／《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
洪慈庸、林昶佐接受媒體訪問。圖／《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
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黃國昌時代力量洪慈庸
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