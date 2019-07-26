柯文哲全台跑透透 周日到雲林寺廟參拜祈福

2019-07-26 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



台北市長柯文哲尚未宣布參選總統，但積極跑遍全台各地，他上月中旬才到雲林，28日星期天又將再度走訪雲林，將到斗南、虎尾寺廟參拜。

柯文哲上月中旬走訪雲林，吸引許多柯粉大排長龍搶合照，周日他將到雲林六房媽位於斗南的紅壇參拜，隨後到虎尾福安宮參拜祈福。