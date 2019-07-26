黃國昌打私菸 大綠小綠整合更難

2019-07-26 13:52 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



明年大選民進黨與時代力量能否繼續合作，據了解，民進黨目前仍保持開放態度，但因時力持續在部分民進黨已提名的選區自提人選，增加雙方合作的難度。有民進黨立委表示，因選區提名問題，加上時力立委黃國昌猛打私菸案，基層支持者會有情緒，未來雙方的整合恐不樂觀。

民進黨人士說，兩個政黨要談合作，除了理念相近，也要考量政治現實的問題。現在民進黨與時力還沒有正式談，但時力卻不斷「進逼」，連民進黨已提名的立委選區，例如新竹市、高雄鳳山區、新北淡水八里等，時力也提名參戰，這樣對雙方合作與整合當然會增添難度。

黃國昌對國安特勤私菸案連環爆，是否影響與民進黨的關係，時力立委林昶佐表示，他不認為中央議題，會在區域中變成最重要的焦點。不過洪慈庸也說，基層的民進黨支持者當然會焦慮，畢竟大選在即，「這陣子這樣打下去 ，他們也會有危機感」，擔心會影響蔡英文總統的選情，有支持者很焦慮跑來向她說，「這樣好嗎？」

林昶佐、洪慈庸今接受廣播節目專訪談及明年時代力量的選戰布局，洪慈庸說，明年立委選舉在區域、不分區要達到怎樣的目標，在黨內的決策委員會都還沒討論。

林昶佐表示，無論如何，還是要跟友好政黨有合作關係。但應該要先把目標訂出來，目前還沒進入討論就提名，「老實說我不知道高雄和淡水的提名策略」。林昶佐說，他自己不會說自己是小綠，如果黃國昌將時力定位為小綠，那就要先討論什麼是綠，黨的路線到目前也沒有討論過，與綠營的距離，黨內的討論的機制不是很成熟。

林昶佐說，最做民調發現萬華藍大於綠的結構沒有改變，「對基層來說，團結都不一定會贏。」