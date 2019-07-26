吳佩蓉投入高雄市立委第六選區 將是場硬仗

高雄市第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、 新興區、苓雅區），是這次立委選舉新畫的範圍，是高雄市的「蛋黃區」，代表民進黨的趙天麟和國民黨的陳美雅，兩人在基層都已經營多年，吳佩蓉要出線，可能要多加把勁才行。趙天麟得知吳佩蓉要參選後說，參選是每個人的權利，他一向跟自己賽跑，會更加油。

第六選區這次重新畫分範圍，以原前金、新興、苓雅為基底，再加上鼓山和鹽埕，趙天麟在原選區已經營多年，從2012年高雄市第七選舉區立法委員以53.37%贏過當時名氣頗大的國民黨提名邱毅的45.25%，接著再連任，趙天麟曾歷任民進黨中央黨部發言人，民進黨中央黨部文宣部主任，民進黨中央黨部青年部主任，總統大選長昌競選總部發言人及新聞部執行長，但仍不忘經營經方，像今天下午還要鼓山輪渡站辦帶動老屋新生命。

高雄市第六選區新增鼓山、鹽埕區，原鼓山輪渡站旁老屋，荒廢已久，看中此地曾為魚市場，曾有知名水產企業欲承租作為商用空間，但立法委員趙天麟友人認為高雄不缺餐廳，但卻少了一個藝術空間，於是找來立委趙天麟，共同商議將老屋改建為藝術空間。