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「2019臺灣美食展開幕典禮」 副總統陳建仁出席

2019-07-26 11:45聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

「2019臺灣美食展開幕典禮」上午舉行，副總統陳建仁出席致詞並參觀，和主辦的台灣觀光協會會長葉菊蘭逛攤位並交換意見。

「2019臺灣美食展開幕典禮」上午舉行，副總統陳建仁出席致詞並參觀，和主辦的台灣...
「2019臺灣美食展開幕典禮」上午舉行，副總統陳建仁出席致詞並參觀，和主辦的台灣觀光協會會長葉菊蘭參觀展出的客家美食攤位。記者曾吉松／攝影
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「2019臺灣美食展開幕典禮」上午舉行，副總統陳建仁出席致詞並參觀，和主辦的台灣...
「2019臺灣美食展開幕典禮」上午舉行，副總統陳建仁出席致詞並參觀，和主辦的台灣觀光協會會長葉菊蘭進行啟動儀式。記者曾吉松／攝影
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「2019臺灣美食展開幕典禮」上午舉行，副總統陳建仁出席致詞並參觀，和主辦的台灣...
「2019臺灣美食展開幕典禮」上午舉行，副總統陳建仁出席致詞並參觀，和主辦的台灣觀光協會會長葉菊蘭交換意見。記者曾吉松／攝影
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「2019臺灣美食展開幕典禮」上午舉行，副總統陳建仁出席致詞並參觀，和主辦的台灣...
「2019臺灣美食展開幕典禮」上午舉行，副總統陳建仁出席致詞並參觀，和主辦的台灣觀光協會會長葉菊蘭參觀展出攤位。記者曾吉松／攝影
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