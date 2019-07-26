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管中閔涉違法兼職 819公懲會言詞辯論

2019-07-26 11:37聯合報 記者王宏舜╱即時報導

台大校長管中閔1月8日上任，7天後監察院以管過去擔任公職期間替壹週刊寫社論而彈劾，移送公務員懲戒委員會。公懲會7月2日刑準備程序，除管外，也傳壹週刊前、現任社長裴偉、邱銘輝作證。審判長詢問管中閔「這些文章是不是你寫的？」，管回答「時日久遠，我不可能記得」。公懲會今定8月19日下午2點半行言詞辯論，同樣開放旁聽。

公懲會借台灣高等法院專一法庭審理，旁聽席共84席，其中記者席24席，民眾席60席。

監察院認為管中閔2012年2月6日至2015年2月3日任職政務人員期間，以匿名方式常態性為壹週刊寫社論，獲取年約65萬元的兼職報酬，違反公務員服務法公務員禁止兼職規定。公懲會準備程序時，管就表示希望在司法前面捍衛清白，自認本案源頭是去年台大校長遴選結果，因少數有權勢者不喜歡這個結果，就鋪天蓋地抹黑，彈劾不過是政治追殺不成功後的另一次迫害。

管說，迫害者從國稅局調取他近20年的所得稅資料，逐筆檢視，包括他未擔任公務人員的時期，這根本非監察權行使範圍，且嚴重侵犯他隱私。

裴偉是壹週刊創刊時的總編輯，後來擔任社長至2016年5月底，他證稱是經人推薦而邀當時還是台大財金系教授的管中閔撰寫財經方面的評論。裴說，壹週刊一篇社論報酬2萬5千元，署名的評論約2至4萬不等，代表雜誌立場的社論以不署名為原則，但與管接觸時沒談到報酬這種「不禮貌」的事。

裴偉強調雙方沒有合約，有刊登才付錢，並指監察院的彈劾資料中，有些文章並非出自管中閔之手，因為「欄」有多位教授在經營，而監察院也從未約詢過他。裴表示，平時不會與管聯絡，管寫熟了，會自己來稿，但他離職前，專欄即關閉；管當政務委員，有要求不要碰政府機關的議題。

邱銘輝則自己當總編輯時只負責封面故事與行政事務，後來才知道管中閔有供稿。審判長詢問壹週刊2015年2月3日前管有否供稿？邱未明確回答，審判長請邱再回報此部分資料。

公懲會彙整管中閔案6爭點為：

1.銓敘部函釋有無拘束全國公務員效力？是否違反憲法保障言論自由基本人權？

2.司法院釋字71號解釋是否可作為判斷兼職依據？

3.銓敘部1986年4月8日(75)台銓華參字第17445號函釋與釋字11號解釋若不涉及新聞紙類及雜誌職務，就無禁止規定？

4.監察院如何證明管中閔文章涉職務(公職)事務？

5.應參照(75)台銓華參字第46252號等函釋「偶一為之」、「非經常、固定」、「賺取薄利」判斷兼職要件？

6.銓敘部、行政院人事行政總處提出核閱意見，管中閔至今未表示意見？

台大校長管中閔（中）任政務官期間有酬為媒體撰寫論文，遭監察院以違法兼職彈劾，公務...
台大校長管中閔（中）任政務官期間有酬為媒體撰寫論文，遭監察院以違法兼職彈劾，公務員懲戒委員會8月19日將行言詞辯論。資料照片。記者余承翰／攝影
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管中閔監察院公務員
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