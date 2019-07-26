東廠事件吹哨者吳佩蓉 宣布參選高雄立委

2019-07-26 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



去年九月促轉會爆發「東廠事件」，前副主委張天欽因「操作」轉型正義議題下台，揭發這起事件的前促轉會副研究員吳佩蓉今在臉書宣布，將投入高雄市第六選區立委選舉，她在參選聲明中特別提及去年的東廠事件，並表示很謝謝當時每一股安慰、鼓舞、支持甚至是打擊她的力量，「您們以實際行動守護了台灣的民主價值」。

吳佩蓉在參選聲明中表示，「我是吳佩蓉，大家可能一時想不起來這個名字在哪兒看過。今天是7月26日，距離去年的8月24日，剛好滿11個月。」她原在促轉會工作，主要是負責輿情蒐集與國會聯絡。824下午，她在群組貼了一則新聞連結，隨即接到電話，要她下樓參加會議，那是意外的開端。會議的錄音內容在20天公開，引發軒然大波。

吳表示，912事發當日，她寫了一封信向同事致歉，並說明為何會選擇揭發此事。各種陰謀論隨之而起，或揣測我的動機，或指責我洩密、不識大局、抓耙子等等。說不難受是騙人的，但這一切紛擾因我而起，她本該承擔。

她說，那陣子，看見新聞中無辜被波及的同事遭受莫大責難，增加許多額外的工作負擔，至今她仍感歉疚。有人說，這件事阻礙了轉型正義的推動，甚至就此烙印東廠汙名。「我自己並不這樣認為」。

提及參選動機，吳佩蓉表示，民主若要永續發展，國會能否發揮監督制衡功能是一大關鍵。讓預算、資源能合理地運用與分配，避免獨厚少數個人或團體，是民主國家的另一道重要防線。

吳佩蓉說，遺憾的是，這道防線不斷地向後退縮。過去較常在議員臉書看到的行程，像是清晨送車出遊、去公園、早市跟鄉親問安、在婚喪喜慶活動亮相，逐漸佔滿立委的臉書。有人一早搭高鐵到立院，去議場簽個名，再搭車回選區跑行程。勤於問政，回選區跑攤時間較少的委員，下一屆可能連初選都過不了關。立委與地方議員的工作重心漸漸重疊，監督中央施政的力道勢必衰減。

「該是時候做出改變了！」吳佩蓉說，過去我總以為，隱身幕後貢獻所學與提供意見，便能改善現況，讓社會前進一小步。後來察覺，政治人物所在乎的事、所作所為，不一定符合人民的期待。甚至特定個人、團體或政黨的利益凌駕於多數民眾利益之上。