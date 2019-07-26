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徐永明：韓國瑜爬樹淪笑柄 下回「裸身餵蚊」才有用

2019-07-26 00:13聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

高雄市長韓國瑜爬樹勘查登革熱話題持續，前天韓爬的樹昨天被發現樹幹上多處被打上發泡劑，引起發泡劑毒性傷害樹木的討論。時代力量立委徐永明對此表示，韓國瑜生雞卵沒，放雞屎一大堆，登革熱沒減，高雄老樹反倒大楣。他呼籲，韓國瑜千萬不要將帥無能累死三軍，「不然髒水聞了、樹也爬了，下次韓市長要再出招作秀，恐要裸身餵蚊才有用。」

徐永明表示，市府單位為了彰顯市長「無誤」，急著示範給媒體拍攝，卻又被爆使用發泡劑，恐引發毒性傷樹等爭議，真的是生雞卵沒，放雞屎一大堆，登革熱沒減，高雄老樹反倒大楣！

徐永明說，高雄登革熱案例持續攀升，結果市長只會爬樹作秀，更愚蠢的是還有一堆蝦兵蟹將高喊英明、市長用心良苦，殊不知韓國瑜放著專業科技防疫工具不用，已淪為台灣社會大笑話。

徐永明指出，韓國瑜根本就不該帶職參選，且與其爬樹作秀，倒不如下軍令狀，一個月內控制疫情不再蔓延，若沒做到就辭職謝罪。

徐永明呼籲韓國瑜，千萬不要將帥無能累死三軍。「今日發泡劑引發的爭議，養工處主秘都說明用泥沙填補，對自然生態較好，所以也不要再硬拗。」徐說，韓國瑜髒水聞了、樹也爬了，下次要再出招作秀，恐要「裸身餵蚊」才有用了。

時代力量立委徐永明。圖／聯合報系資料照片
時代力量立委徐永明。圖／聯合報系資料照片
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韓國瑜徐永明登革熱
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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