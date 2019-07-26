徐永明：韓國瑜爬樹淪笑柄 下回「裸身餵蚊」才有用

2019-07-26 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜爬樹勘查登革熱話題持續，前天韓爬的樹昨天被發現樹幹上多處被打上發泡劑，引起發泡劑毒性傷害樹木的討論。時代力量立委徐永明對此表示，韓國瑜生雞卵沒，放雞屎一大堆，登革熱沒減，高雄老樹反倒大楣。他呼籲，韓國瑜千萬不要將帥無能累死三軍，「不然髒水聞了、樹也爬了，下次韓市長要再出招作秀，恐要裸身餵蚊才有用。」

徐永明表示，市府單位為了彰顯市長「無誤」，急著示範給媒體拍攝，卻又被爆使用發泡劑，恐引發毒性傷樹等爭議，真的是生雞卵沒，放雞屎一大堆，登革熱沒減，高雄老樹反倒大楣！

徐永明說，高雄登革熱案例持續攀升，結果市長只會爬樹作秀，更愚蠢的是還有一堆蝦兵蟹將高喊英明、市長用心良苦，殊不知韓國瑜放著專業科技防疫工具不用，已淪為台灣社會大笑話。

徐永明指出，韓國瑜根本就不該帶職參選，且與其爬樹作秀，倒不如下軍令狀，一個月內控制疫情不再蔓延，若沒做到就辭職謝罪。