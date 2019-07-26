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33筆政治檔案歸國有 藍聲請停執遭駁回

2019-07-26 00:46聯合報 記者林孟潔／台北報導

促轉會要求國民黨將卅三筆政治檔案移交給檔案局，國民黨向北高行聲請停止執行，法官昨...
促轉會要求國民黨將卅三筆政治檔案移交給檔案局，國民黨向北高行聲請停止執行，法官昨天駁回聲請。 圖／聯合報系資料照片
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行政院促進轉型正義委員會要求國民黨將卅三筆有關二二八事件等相關政治檔案移交給檔案局，收歸國有；國民黨向台北高等行政法院聲請停止執行，法官昨天以移交給檔案局不會有難以回復損害情況，駁回國民黨聲請，可抗告。

國民黨去年十月向促轉會提出檔案清冊，共有四萬三○九五筆檔案，促轉會五月三日宣布，認定二萬筆並非政治檔案，予以排除，另有卅三筆檔案被認定為政治檔案，依法要移交國有，要求國民黨將檔案原件移交給國發會檔案管理局。

促轉會要求收歸國有的檔案，內容包括二二八事件發生當時，國民政府、民間各界對事件的處理意見、決策，特定人士於事件期間活動紀錄，以及動員戡亂體制、戒嚴體制建立及施行等紀錄。

國民黨不服促轉會處分，已向促轉會申請復查，另向台北高等行政法院聲請停止執行原處分。

北高行指出，檔案局負責保管國家檔案，相關作業標準、技術、設施和環境，均達國際檔案管理作業水準，可確保檔案移交給檔案局後，不會造成檔案毀損，或有「難以回復損害」的狀況。

北高行表示，檔案局二○○○年起籌備至今，已經完成超過二十一公里長的檔案，接受國家文化總會等三十五個機構或個人捐贈檔案超過一百公尺，累積豐富檔案移轉作業實務經驗。國民黨並沒有闡明檔案若移交給檔案局，會有何「難以回復損害」之情事。

北高行裁定理由指出，考量到相關的檔案屬於私有財產，但促轉會將檔案納入檔案法管理使用，事屬公益，原處分只要求將檔案移歸檔案局，檔案不會因此滅失，不符合急迫情事要件。

國民黨促轉會二二八事件轉型正義
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