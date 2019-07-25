預繳就能高額刷卡？信用卡專家揭密

2019-07-25 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



金管會銀行局今天(25日)公開國安局人員吳宗憲之所以可以一張卡刷到645萬元，就是用「預繳」的方式高額刷卡。但信用卡專家則認為，此案預繳金額跟其財力狀況差距過大，銀行局用「預繳」來解釋，只是讓銀行在這案子中看起來合理化。

銀行實務上，一般民眾如果要買高價商品或結婚、搬家等情況，消費超過銀行給予的信用額度，會打電話到銀行臨時提高額度，而銀行會視其財務狀況給予提高的限額。另一種則是預繳一筆錢到信用卡扣款帳戶，並告知銀行消費目的跟預計消費金額，銀行會進行審核，若通過後也會規定要在幾天內，例如三天內須完成該筆刷卡交易。

一名熟悉信用卡的專家指出，信用卡條款內通常只會寫「溢繳」，另一種情況是提前繳一筆錢到帳戶，就是銀行局指的「預繳」。但就算是預繳，銀行也會視其信用狀況、財力證明等審核，依照該名國安局人員的薪水約7、8萬元，銀行給的信用額度頂多100多萬元，他就需要預繳500多萬，才有可能刷得過600多萬元。

專家說，邏輯上來講，一般民眾如果突然間預繳的金額跟其財力狀況差距很大，銀行通常會有所警惕，會主動了解刷卡用途跟資金來源。除非是用「VISA金融卡」刷卡，帳戶中有多少錢就可以刷多少錢。

專家也坦言，銀行局用「預繳」來說明這個案子並沒有多大幫助，只是讓銀行在這案子中看起來合理化，但該名國安人員的預繳金額跟其信用額度與財力狀況差距過大，案件一定還會有後續發展。