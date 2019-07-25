國民黨擬成立「離島委員會」黃獻平可能出任主委

2019-07-25 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



中華金門同鄉會暨金馬澎離島聯盟主席黃獻平今天率領馬祖、澎湖同鄉會代表拜會國民黨黨主席吳敦義，建議應成立「離島委員會」，以昭示國民黨對「金馬澎離島」建設重視與關切，吳敦義對此建議也大表認同，並同意國民黨內儘速成立「離島委員會」，以協助離島的建設與發展。據了解，首任的離島委員會主委將由黃獻平出任。

向來為爭取離島發展與權益不遺餘力的黃獻平今天偕同馬祖同鄉會理事長林金官，澎湖同鄉會理事長陳三家等人拜會吳敦義，黃獻平提及，當初成立「金馬澎離島聯盟」，旨在集結民間力量，支持離島開發建設，他也疾呼，為保障離島人民基本權利，促進離島人民生存發展，建立共存共榮之族群關係，建請國民黨能率先成立「離島委員會」，以表達國民黨對離島建設的重視。

吳敦義表示，金門、馬祖離島地理位置最為戰爭前線，尤其金門經歷古寧頭大戰和823砲戰戰火襲擊等犧牲長期發展，且對保家衛國作出巨大的貢獻，可以說沒有金馬的犧牲奉獻就沒有台灣的長治久安；他也同意，即速成立離島委員會， 協助金門、馬祖、澎湖推動各項有助於離島建設與發展。