林佳龍喊告 介文汲：將質疑硬栽為抹黑造謠才應道歉

2019-07-25 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



總統專機爆發私菸案延燒4天，交通部政次王國材昨以華航大股東航發會董事長身分到華航了解全案，前外交官介文汲在臉書指交通部長林佳龍也是這件走私案的合理嫌犯之一，林佳龍辦公室發出聲明，反擊其為造謠抹黑之不實言論，已委請律師採取法律行動，介文汲晚上上回表示，林佳龍把他的質疑硬栽為抹黑造謠，才應公開道歉。

介文汲指出，他覺得非常的荒謬，堂堂一個部長，對於他的合理評論，居然希望透過訴訟來恫嚇、箝制人民的言論自由，他要予以嚴厲的譴責。

介文汲說，他的貼文說得很清楚，林佳龍應該要搞清楚，「理論上他自己也是這件走私案的合理嫌犯」，這是因為華航歸他管，這是一個法律常識。事實上，這次總統府國安團隊和華航、華膳空廚相關人員，共同走私約萬包菸品，其中有多位涉案人士具有民進黨背景，華航也是交通部督導對象，林佳龍身為民進黨的政務官，本來就應該避嫌。

在關鍵時刻派出政務次長前往華航督導，這種高度爭議的行為，居然還不准人民質疑？民進黨是以為可以透過訴訟恫嚇人民，杜悠悠之口？

介文汲說，這次總統府國安團隊和華航、華膳空廚涉嫌的走私案，既然已進入司法調查階段，交通部就應該放手讓檢調在無干擾下進入華航內部調查蒐証，這也是法律常識，而林在這個時候派他的政次進駐華航東查西查，他提出質疑是否是要淹滅證據或是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會，是疑問句，且是他心中真切的質疑。