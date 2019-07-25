政院通過中高齡及高齡就業專法：1彈1禁3補助

2019-07-25 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院會今天通過「中高齡者及高齡者就業促進法」草案，將送請立法院審議。由於中高齡者就業主要面臨年齡歧視、體耐力下降、社會刻板印象等問題，因此草案明定「禁止年齡歧視」，並提供穩定就業措施及促進失業者就業，以提升中高齡者勞動參與。若違反禁止年齡歧視，雇主最高將被處新台幣150萬元罰鍰。

勞動部次長林明裕指出，專法有5個重心：「1彈、1禁、3補助」，「1彈」是雇主可以用定期契約雇用中高齡勞工，增加雙方彈性；「1禁」是禁止企業對高齡者、銀髮人才有差別對待；「3補貼」是指政府對失業的中高齡者有相關失業救濟、對在職中高齡或高齡者有職務再設計補助、對原雇主繼續聘用65歲以上勞工有獎助辦法。

這項草案共9章45條，適用年滿45歲以上者。草案定義「中高齡者」指年滿45歲至65歲之人，「高齡者」指逾65歲之人。除本國國民外，與國人結婚且獲准在台居留的外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民，也都適用。

草案規定，雇主應依所雇用之中高齡者及高齡者需要，協助提升專業知能、調整職務或改善工作設施，提供友善就業環境；為傳承中高齡者與高齡者智慧經驗及營造世代和諧，主管機關應推廣世代交流，支持雇主推動「世代合作」。

草案第2章「禁止年齡歧視」明文規定，雇主對求職或受雇之中高齡者及高齡者，不得以年齡為由差別待遇。對於招募、甄試、進用、分發、配置、考績或升遷等；教育、訓練或其他類似活動；薪資之給付或各項福利措施；退休、資遣、離職及解雇等，都不得以年齡因素，對求職者或受雇者有直接或間接不利對待。

雇主違反禁止年齡歧視規定者，可處30萬元以上150萬元以下罰鍰。在求職者或受雇者釋明差別待遇的事實後，應由雇主負舉證責任；求職者或受雇者也可針對年齡歧視，向地方主管機關提出申訴。

雇主不得因受雇者提出申訴或協助他人申訴而予解僱、調職或其他不利處分，否則可處2萬元以上30萬元以下罰鍰。對於違反禁止年齡歧視者，應公布其姓名或名稱、負責人姓名，並限期令其改善，屆期未改善者，應按次處罰。

此外，草案第5章「支持退休後再就業」，對於65歲以上勞工，雇主得以「定期勞動契約」雇用。在定期契約期間，不適用勞基法有關勞工強制退休的規定，除符合資遣規定，不得提前終止契約，並須依法發給資遣費。

關於「促進失業者就業」，草案規定主管機關對於失業之中高齡者及高齡者，應協助其就業，提供相關就業協助措施，並得發給相關津貼、補助或獎助。

行政院長蘇貞昌表示，台灣在去年已正式邁入高齡社會（65歲以上老年人口超過14%），推估將在8年後（2026年）達到「超高齡社會」的標準（65歲以上老年人口超過20%）；隨著高齡化及少子女化的人口結構轉變，15至64歲工作人口自2015年達到最高峰後開始逐年減少，為因應未來勞動市場可能出現的勞動力短缺風險，政府透過各種政策、方案及修法，多管齊下，希望提升各年齡層的勞動參與率。