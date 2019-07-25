親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國安人員走私菸
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
南台灣防蚊大戰
台鐵誤點之謎
政治
軍事
綜合

私菸案華航空品部組長 20萬交保

政院通過中高齡及高齡就業專法：1彈1禁3補助

2019-07-25 18:56聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院會今天通過「中高齡者及高齡者就業促進法」草案，將送請立法院審議。由於中高齡者就業主要面臨年齡歧視、體耐力下降、社會刻板印象等問題，因此草案明定「禁止年齡歧視」，並提供穩定就業措施及促進失業者就業，以提升中高齡者勞動參與。若違反禁止年齡歧視，雇主最高將被處新台幣150萬元罰鍰。

勞動部次長林明裕指出，專法有5個重心：「1彈、1禁、3補助」，「1彈」是雇主可以用定期契約雇用中高齡勞工，增加雙方彈性；「1禁」是禁止企業對高齡者、銀髮人才有差別對待；「3補貼」是指政府對失業的中高齡者有相關失業救濟、對在職中高齡或高齡者有職務再設計補助、對原雇主繼續聘用65歲以上勞工有獎助辦法。

這項草案共9章45條，適用年滿45歲以上者。草案定義「中高齡者」指年滿45歲至65歲之人，「高齡者」指逾65歲之人。除本國國民外，與國人結婚且獲准在台居留的外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民，也都適用。

草案規定，雇主應依所雇用之中高齡者及高齡者需要，協助提升專業知能、調整職務或改善工作設施，提供友善就業環境；為傳承中高齡者與高齡者智慧經驗及營造世代和諧，主管機關應推廣世代交流，支持雇主推動「世代合作」。

草案第2章「禁止年齡歧視」明文規定，雇主對求職或受雇之中高齡者及高齡者，不得以年齡為由差別待遇。對於招募、甄試、進用、分發、配置、考績或升遷等；教育、訓練或其他類似活動；薪資之給付或各項福利措施；退休、資遣、離職及解雇等，都不得以年齡因素，對求職者或受雇者有直接或間接不利對待。

雇主違反禁止年齡歧視規定者，可處30萬元以上150萬元以下罰鍰。在求職者或受雇者釋明差別待遇的事實後，應由雇主負舉證責任；求職者或受雇者也可針對年齡歧視，向地方主管機關提出申訴。

雇主不得因受雇者提出申訴或協助他人申訴而予解僱、調職或其他不利處分，否則可處2萬元以上30萬元以下罰鍰。對於違反禁止年齡歧視者，應公布其姓名或名稱、負責人姓名，並限期令其改善，屆期未改善者，應按次處罰。

此外，草案第5章「支持退休後再就業」，對於65歲以上勞工，雇主得以「定期勞動契約」雇用。在定期契約期間，不適用勞基法有關勞工強制退休的規定，除符合資遣規定，不得提前終止契約，並須依法發給資遣費。

關於「促進失業者就業」，草案規定主管機關對於失業之中高齡者及高齡者，應協助其就業，提供相關就業協助措施，並得發給相關津貼、補助或獎助。

行政院長蘇貞昌表示，台灣在去年已正式邁入高齡社會（65歲以上老年人口超過14%），推估將在8年後（2026年）達到「超高齡社會」的標準（65歲以上老年人口超過20%）；隨著高齡化及少子女化的人口結構轉變，15至64歲工作人口自2015年達到最高峰後開始逐年減少，為因應未來勞動市場可能出現的勞動力短缺風險，政府透過各種政策、方案及修法，多管齊下，希望提升各年齡層的勞動參與率。

蘇貞昌指出，過去有些人過早離開職場或退休，現在雖為中高齡或高齡者，但實際仍有體力、技術、經驗及意願重返職場，政府也要活化這方面的人力資源，促使他們繼續投入國家發展所需；這項草案即是以制定專法方式，促進及提升中高齡及高齡者的勞動參與。他指示勞動部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

行政院會25日通過「中高齡者及高齡者就業促進法」草案，將送請立法院審議。聯合報系...
行政院會25日通過「中高齡者及高齡者就業促進法」草案，將送請立法院審議。聯合報系資料照片
分享

失業求職
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

迎戰蔣萬安奇兵是她？傳民進黨想徵召雞排妹選立委

2019-07-25 16:37

蘇揆8月啟動首波輔選行程？Kolas：傳達有政府、會做事

2019-07-25 16:48

【重磅快評】「御前侍衛」體系混亂 遲早還有荒唐事

2019-07-25 18:02

中共國防白皮書效應 蔡總統：維護國家安全政府不鬆懈

2019-07-25 17:06

防業者濫用 內政部訂私立公墓納骨塔管理費使用範圍

2019-07-25 16:10

內政部通過修法草案 應揭露與政治獻金支出對象的關係

2019-07-25 16:02

私菸案調查無上限？費鴻泰：可能動搖民進黨統治基礎

2019-07-25 15:47

部分宗教團體質疑林飛帆抹紅 要求蔡總統、林飛帆道歉

2019-07-25 15:30

林飛帆一腳踏進政治漩渦 從街頭底層到民進黨「高層」的距離

2019-07-25 15:22

羅文嘉密訪達蘭薩拉 訪台尊重達賴喇嘛的意願

2019-07-25 14:53

國民黨發言系統陣前換將？ 王鴻薇、洪孟楷職務遭除

2019-07-25 14:39

國民黨全代會義賣總理三民主義復刻版 底價高達..

2019-07-25 14:38

又傳郭台銘擬脫黨參選 郭營：有心人想像的劇本

2019-07-25 14:24

火線評論2020／國政未爆彈 恐怕不只私菸而已

2019-07-25 14:23

大小綠合作難成？新北第一選區 時力提名律師張衛航選

2019-07-25 14:22

促轉會獲准進入國安局 查閱林宅血案等機密

2019-07-25 14:20

卯澳居民：若遊艇碼頭蓋下去 什麼都沒了

2019-07-25 14:12

時代力量推在地律師張衞航 參選新北第一選區立委

2019-07-25 14:07

公懲會維持申誡 翁啟惠：判決阻礙技轉案

2019-07-25 14:02

批中威脅和平 吳釗燮：台灣人不會放棄民主生活

2019-07-25 13:56

時力自提淡水立委 呂孫綾：盼為民主大局著想

2019-07-25 13:28

台俄直航變非洲豬瘟檢疫空窗 蘇貞昌板起臉怒談究責

2019-07-25 13:10

老沒有錯！政院拍板：65歲後想工作可簽契約

2019-07-25 12:14

私菸案後蔡英文首場公開活動 亞洲生技展勉勵生技業

2019-07-25 12:08

國民黨台東立委提名生變 張志明：黨徵召責無旁貸

2019-07-25 11:57

台東李建智突宣布棄選立委 國民黨不排除徵召

2019-07-25 11:29

我方自行棄主辦滑冰 徐永明：中國打壓成無能提款機

2019-07-25 10:05

公懲會駁回再審之訴 翁啟惠：判決影響台灣經濟、科學發展

2019-07-25 09:03

柯文哲「靠山」曝光？酸韓打蔡沒在怕 原來底氣在這裡...

2019-07-25 09:00

民進黨北市立委布局 高嘉瑜、許淑華呼聲高

2019-07-24 20:20

韓國瑜受邀訪日？日台協：韓先提出想訪問日本

2019-07-24 19:43

日台協：韓國瑜先提想訪日 大橋光夫表達歡迎

2019-07-24 19:30

【重磅快評】韓國瑜爬樹 誰說民眾不會期待續集？

2019-07-24 17:22

韓國瑜爬樹觀察病媒蚊 王定宇po「羊上樹」照片酸韓

2019-07-24 17:09

韓國瑜爬樹韓黑馬上酸 胡幼偉：韓黑真的很好拐

2019-07-24 16:39

國民黨全代會中心任務：革新團結、重返執政

2019-07-24 16:38

蔡清祥「挺」調查局辦國安局：無所謂辦大哥的事情

2019-07-24 16:31

影／柯文哲回嗆韓國瑜：一中各表、九二共識叫中心思想？

2019-07-24 16:20

影／總統府開記者會時黃國昌履勘桃機國賓門

2019-07-24 15:54
看更多

熱門文章

私菸案朝野互打、禍推前朝？前外交官嘆：問題在衰老的體系

2019-07-24 20:33

私菸案華航提「超輕懲處」3人記過 交通部拒收

2019-07-25 00:46

國民黨發言系統陣前換將？ 王鴻薇、洪孟楷職務遭除

2019-07-25 14:39

不只特勤走私？ 黃國昌再爆：華航內部「訂購商品」消失

2019-07-25 10:52

華航董座謝世謙致歉！這次香菸銷售總數量10009條

2019-07-25 16:28

柯文哲「靠山」曝光？酸韓打蔡沒在怕 原來底氣在這裡...

2019-07-25 09:00

黃國昌控華航內部採購的免稅品、五部貨車都消失

2019-07-25 11:35

影／王國材下令 華航25日下班前公開說明私菸案

2019-07-24 21:26

蔡英文搭長榮出訪也走私菸？ 唐湘龍：如果有就好玩了

2019-07-25 12:53

徐永明：蔡總統「三震」後還要做三件事 私菸案才能止血

2019-07-24 23:28

庶民是包裝？ 孫大千：民進黨多包裝幾個就高枕無憂

2019-07-25 09:26

指揮疊床架屋 「御前侍衛」比誰後台硬

2019-07-25 00:54

盤點2020「當選率最高搭檔」…韓國瑜、蔡英文、柯文哲最中意誰？

2019-07-25 08:00

華航5年協助「走私」3.3萬條菸 今下午5點前說明

2019-07-25 00:18

媒體人曝：總統專機免稅品65折 國安人員殺紅眼連電視玩具都買

2019-07-25 11:42

冤枉啊！蔡正元：被扣貪污罪犧牲 吳宗憲貪了什麼污？

2019-07-24 19:07

蔡英文首度回應私菸 「寄生華航」與事件不必然相關

2019-07-25 12:13

觀察站／情治首長狀況外？ 私菸案曝國安危機

2019-07-25 00:30

私菸案醜聞 退役上校點名最大漏洞：總統府警衛室

2019-07-25 11:17

「約定俗成」解除訂菸上限 華航：不知量大與機邊交貨

2019-07-25 17:35

影／私菸風暴延燒 華航職員今晨送北檢複訊

2019-07-25 07:02

國安局私菸案 華航人員黃川禎移送北檢複訊

2019-07-25 10:12

私菸案 華航下午4時台北分公司說明

2019-07-25 14:10

觀測機墜毀深山沉睡41年 飛官劉傳集入祀忠烈祠

2019-07-24 22:14

人物側寫／與情治圈無淵源 邱國正出馬掃積弊

2019-07-25 01:01

老沒有錯！政院拍板：65歲後想工作可簽契約

2019-07-25 12:14

郭台銘再傳脫黨參選 郭幕僚：有心人想像的劇本

2019-07-25 13:38

關務署四方向補破網 華膳最高罰9萬

2019-07-24 21:57

私菸案後 華膳總經理稱：任務圓滿達成、願扛責

2019-07-25 11:59

私菸案扯前朝 華航前高層：過去都有依法上飛機

2019-07-25 14:32

我方自行棄主辦滑冰 徐永明：中國打壓成無能提款機

2019-07-25 10:05

私菸案「先華航後國安局」 檢調今晚約談1華航人員

2019-07-24 22:21

台俄直航變非洲豬瘟檢疫空窗 蘇貞昌板起臉怒談究責

2019-07-25 13:10

迎戰蔣萬安奇兵是她？傳民進黨想徵召雞排妹選立委

2019-07-25 16:37

華膳倉儲藏走私菸 董座葉菊蘭：當然不清楚

2019-07-25 16:18

新聞眼／華航宿命 長年酬庸 內鬥成風

2019-07-25 00:04

邱國正說上任有兩件事要做 打包票不秋後算帳

2019-07-25 11:50

等郭董回來溝通 韓國瑜：還未把內心話挖心掏肺講出來

2019-07-24 22:25

柯文哲酸賴清德逃亡海外 李退之：虛偽不實惡意攻擊

2019-07-25 10:36

私菸案延燒多日 沉默的國安局終於講話了

2019-07-25 10:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top