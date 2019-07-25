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【重磅快評】「御前侍衛」體系混亂 遲早還有荒唐事

2019-07-25 18:02聯合報 主筆室

蔡總統出國歸來，還來不及好好吹噓一下自己的「外交突破」，就傳出隨扈官員夾帶大批免稅菸被查獲的醜聞。府方第一時間發出新聞稿，強調蔡總統震怒：這個「震怒」鐵定不假，當天下午的府內，氣溫只怕比冷凍櫃還要低。

在新聞熱潮中，較為外界忽略的是，前天監察委員正巧巡查國安局，代局長柯承亨簡報時表示，國安局「概括承受」本案。這句充滿皮裏陽秋的話，說白了就是：既然闖了大禍，上面要我們扛，也就只好認了。

理論上，國安局長以兼任特勤中心指揮官的身分，成為元首維安體系的最高負責人。問題是，國安局的正業是國家的情報龍頭，統整軍憲警調等情治系統，局內各處也分別執掌各類情報蒐集與研析；唯獨「附設」的特勤中心，角色卻是擔任「大內侍衛」，兩者根本毫無關係。

國安局長彭勝竹多次在立院答詢失誤，對其去職，政壇惋惜聲音不大。然而如果彭勝竹在「本行」情報業務表現優異，卻遇到特勤人員舞弊走私，此時「情報頭子」該不該下台？國安局兼辦情報與元首維安，怎麼看都不是合理的行為。

更大問題是，我國元首維安體系的總負責者，理論上是國安局或特勤中心，實際上國安局或是特勤中心，對於元首的維安，到底能管到多少？

特勤中心乍聽之下，似乎是維安業務「中心」，實際上大部分時候只擔任「牛棚」，培訓人員提供給總統府侍衛室的各「官邸警衛室」運用。總統平常在官邸或府內，維安業務歸侍衛長負責；只有出門時，需要動員各單位，才由特勤中心擔任指揮協調；但如果是出國訪問，又或是總統認為必要時，則又跳過特勤中心，由侍衛長安排維安事宜。特勤人員內部戲稱，執行勤務一天，卻可能被三個單位管到。

除了擔任「內衛」的特勤人員，在元首日常維安業務中，人數更多的是擔任「中衛」的憲兵警衛大隊。他們雖然也是專責維安兵力，性質卻只是配屬支援，不隸屬總統府或國安局（特勤中心），管理責任屬於國防部的憲兵指揮部。然而國防部與憲兵，對這些派往「天子腳下」支援的人員，除非真的犯下鬧上媒體的超級大錯，又哪敢積極管理？

總之就是，正副元首的維安體系「一國三公」，組織疊床架屋，事權分配不清，甚至相互掣肘。對於相關業務，誰都可以插手，一旦出事就成「三不管」，誰都不用負責，有時甚至很難說得清，到底帳要記到誰頭上。

彭勝竹局長與張捷侍衛長的下台，就行政責任角度無話可說。然而如果結構問題不調整，就算換上以嚴厲著稱的邱國正接掌國安局，除了緊抓「兩皮」之類內務以外，問題真能解決？答案恐怕難令人樂觀。

國家安全局特勤人員有時執行勤務一天卻可能被三個單位管到。圖為特勤中心人員接受訓練...
國家安全局特勤人員有時執行勤務一天卻可能被三個單位管到。圖為特勤中心人員接受訓練的懂形。本報資料照片
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國安局憲兵彭勝竹
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