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中共國防白皮書效應 蔡總統：維護國家安全政府不鬆懈

2019-07-25 17:06聯合報 記者林敬殷╱即時報導

中共國務院昨天公布國防白皮書，一艘美國海軍作戰艦立即在今天通過台灣海峽，且北韓又發射兩枚短程飛彈，蔡英文總統稍早透過臉書表示，加強台灣自主防衛的能力，讓台灣成為區域和平穩定的貢獻者，是她擔任總統以來，不斷努力的目標。對內，政府嚴格加強戰訓，對外，積極掌握區域情勢。「維護國家的安全和主權，我們不會鬆懈，更不能辜負人民的期待。」

蔡總統說，政府持續檢討這次超買免稅菸品的事件，我們會徹底改進，該依法處置的，也絕不迴避。同時，國際和區域上有幾個事件，政府正在密切關注。

蔡總統表示，美國海軍作戰艦今天通過台灣海峽自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，明確掌握台灣周邊海、空域動態，期間並無異狀，請大家放心。此外，北韓今早從該國東海岸發射2枚短程飛彈，後續是否影響區域相關談判的進行，政府會密切關注，也期盼各方持續努力，共同穩定朝鮮半島與東亞的區域局勢。

蔡總統指出，加強台灣自主防衛的能力，讓台灣成為區域和平穩定的貢獻者，是她擔任總統以來，不斷努力的目標。「對內，我們嚴格加強戰訓，對外，我們積極掌握區域情勢。維護國家的安全和主權，我們不會鬆懈，更不能辜負人民的期待。」

中共國務院昨天公布國防白皮書，一艘美國海軍作戰艦立即在今天通過台灣海峽，蔡英文總...
中共國務院昨天公布國防白皮書，一艘美國海軍作戰艦立即在今天通過台灣海峽，蔡英文總統稍早透過臉書表達立場。照片翻攝自總統臉書。
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