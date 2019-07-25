迎戰蔣萬安奇兵是她？傳民進黨想徵召雞排妹選立委

2019-07-25 16:37 聯合新聞網 綜合報導



「雞排妹」鄭家純不管形象或言論都很「辣」。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook

「雞排妹」有機會投身政壇？距離2020大選剩不到半年，民進黨近來加緊腳步布局區域立委人選，台北市議員王世堅爆料，「雞排妹」鄭家純是黨內考慮對決國民黨明星立委蔣萬安的奇兵！

王世堅昨（24）日擔任雞排妹網路直播節目「學姊受不了」的來賓，節目中除了不改「柯黑」本色，大酸特酸柯文哲，還對雞排妹語出驚人的說，她是民進黨考慮要徵召選立委的人選。王世堅表示，黨內提名小組認為應找有政治理念的年輕人投入選戰，而雞排妹正是首選。

「你們站著就有票！」王世堅雖未透露雞排妹被設定為哪個選區的「刺客」，但認為外表很重要，且肯定她很有想法。雞排妹對此提議則未置可否，但也坦白以告目前沒有打算「苦民所苦」。

針對明年的區域立委選舉，民進黨將對「艱困選區」進行徵召作業。根據《鏡週刊》報導，總統蔡英文提議部分艱困選區要對外求才，尋找「讓人意想不到」的人選。有黨內人士透露，提名小組確實曾在會議中討論到徵召雞排妹的可能性，且預設她迎戰的目標是台北市第3選區的強敵蔣萬安。

以性感形象著稱的雞排妹，對政治議題的評論向來辛辣敢言，也不避諱自己的政治立場，曾說「選總統，當然選蔡英文」。去年九合一選舉她批評韓國瑜「把選舉當直銷」，慘遭韓粉瘋狂洗版，但她並未收斂砲火，日前甚至諷刺稱自己被動選總統的韓國瑜是「植物人」。