內政部通過修法草案 應揭露與政治獻金支出對象的關係

2019-07-25 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



為讓政治獻金更公開透明，內政部今日部務會報通過修法草案，未來政黨、政治團體及擬參選人政治獻金的支出對象，為政黨負責人、選任職人員或擬參選人的配偶等關係人時，應於申報會計報告書時一併揭露，否則將面臨6萬元以上120萬元以下的罰鍰。

內政部表示，現行政黨、擬參選人以政治獻金支付競選所需相關費用，若廠商為其特定關係人，常遭質疑有私相授受、圖利情事，因此，這次通過「政治獻金法」第20條、第23條、第36條修正草案，有助強化關係人交易透明機制，能夠減少外界誤解，同時也有利公眾監督。

內政部指出，這次修法主要是依監察院修法意見，將「政治獻金查核準則」規定應揭露事項，提升到母法規範，使監察院對於未依規定揭露的處罰，有明確依據。

至於應揭露的關係人範圍，也參酌查核準則規定，包含政黨之負責人、選任職人員、擬參選人及其配偶等親屬，或由相關人員擔任負責人、董監事、經理人等職務之法人或團體。

此外，這次修法也是配合聯合國反貪腐公約首次國家報告後進行檢討，希望藉此使政治獻金支用情形更為公開透明，以防杜不當利益輸送，對促進政治清廉，有正面積極作用。內政部指出，修正草案將陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議。