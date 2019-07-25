私菸案調查無上限？費鴻泰：可能動搖民進黨統治基礎

2019-07-25 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



私菸案延持續延燒，對於民進黨表示調查無上限，秉公處理並向高層究責，國民黨立委費鴻泰在臉書質疑，「是真的嗎？」且他預言，這樣大量的菸品走私，是一個少校能安排妥當的嗎？涉案人士的層級之高可能會動搖民進黨政府的統治基礎。

私菸案至今，國安局少校吳宗憲、張恒嘉，涉嫌透過總統出訪，走私大量香菸，經過台北地院審理，裁定收押禁見。費鴻泰推論，此案涉案人是絕對不僅止於這個層級和這幾個人。這樣大量的菸品走私，是一個少校能安排妥當的嗎？涉案人士的層級之高可能會動搖民進黨政府的統治基礎。

他說，日前交通部長林佳龍受訪時，對於提問是否查到馬政府任內？他說，這涉及歷年情形，外界有所質疑，不能只針對一次涉及的違法行為調查，必須全面、無上限調查，釐清各層級的疏失與責任。讓人不禁質疑，林佳龍是否想把問題引導成「歷史共業」，意圖降低蔡政府的責任呢？

費鴻泰指出，這麼大量的走私在總統同班機上進行，涉案包括國安局高層、華航、華膳高層，民進黨政府真的辦得下去嗎？更清楚訊息是存放私菸的地方，就是華膳空廚的倉庫；目前華膳空廚的董座，正是葉菊蘭。