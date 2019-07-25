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部分宗教團體質疑林飛帆抹紅 要求蔡總統、林飛帆道歉

2019-07-25 15:30聯合報 記者林敬殷╱即時報導

甫上任民進黨副秘書長的林飛帆，今天遭到部分宗教團體抗議，不滿日前接受媒體訪問時提到「宗教系統在去年1124大選中有很多反同勢力是與中國系統連結在一起」說法，他們發起捍衛宗教尊嚴的連署，要求林飛帆、民進黨及蔡英文總統道歉。

民進黨與宗教界的關係，越形緊張。繼之前天主教不滿民進黨秘書長羅文嘉關於宜蘭土地租約爭議，導致天主教台北教區代表揚言退出民進黨宗教委員會之後，林飛帆日前受訪的言論，再度引發部分宗教團體連署表達抗議。

發起連署的宗教聯盟主席朱武獻，曾在陳水扁擔任總統任內擔任銓敘部長，他表示，宗教交流、關懷無國界，兩岸交流應該繼續前進、往下走，林飛帆用「滲透」二字是把宗教帶入政治鬥爭，成為政治問題。台灣很多神明來自大陸，兩岸宮廟有共同主神、信仰，互相融合學習是良善的文化，豈能叫做「紅色滲透」？「我們去交流就叫紅色滲透？有這麼嚴重嗎？」

釋淨耀法師表示，宗教界對政治不懂，但對兩岸和諧、人民安樂非常重視。林飛帆這次發言嚴重污衊宗教，一棒打趴所有宗教團體，為全體宗教人士「戴紅帽」，非常不當，年輕人應該悉心接受宗教抗議，真誠道歉，否則對2020大選有嚴重後果。

不過，對於媒體詢問，宗教團體到中國交流，是否必須接受「九二共識」？釋淨耀法師表示，「我們也認同九二共識，但這是個人價值，但沒有被要求不表達九二共識就不能去交流。」

中華道教總會秘書長張肇珩則說，林飛帆應該多讀佛經、聖經、學習宗教內涵，就能瞭解自己說的話是否適當。他們與對岸交流30多年，中間當然會談到對未來可能會促進的是，但沒有強烈被要求「你不怎樣、我就不配合怎樣」，以兩岸交流來說，九二共識還是基礎，「九二共識」還是底線。

對於部分宗教團體的抗議，林飛帆表示，他當天要表達的是，部分特定宮廟系統被統促黨滲透，或者是像先前彰化碧雲禪寺的例子，部分宮廟系統受到中國勢力的影響，並不是泛指所有宗教。

參與連署有14個宗教團體代表，包括曾任陳水扁執政時期銓敘部長的宗教聯盟主席朱武獻、中華民國宗教與和平協進會理事長釋淨耀法師、中國宗教徒協會理事長釋明光法師、一貫道總會秘書長謝遠智、中華道教總會秘書長張肇珩、天公教院長洪偉富、統一教中華區副會長李恪訓、統一教台灣總會副協會長閔代璽、中國儒教會理事長吳政服、中壢慈惠堂董事長陳燦宏、苗栗縣道教會總幹事陳國勳、軒轅教副宗伯陳國臺、台灣省道教會兩岸交流副執行長王志宏、俊川開發股份有限公司執行長張摩西牧師等。

林飛帆民進黨九二共識
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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