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羅文嘉密訪達蘭薩拉 訪台尊重達賴喇嘛的意願

2019-07-25 14:53聯合報 記者林敬殷╱即時報導

圖取自西藏之聲臉書。
圖取自西藏之聲臉書。
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民進黨秘書長羅文嘉等人日前前往印度北部的達蘭薩拉密訪達賴喇嘛，西藏之聲稍早釋出影片，羅文嘉在訪問中表示，他是代表民進黨主席卓榮泰，及台灣支持民主的朋友表達對尊者達賴喇嘛祝福和祝壽。對於達賴喇嘛訪台一事，陪同的民進黨發言人李問表示，尊重藏人，當然還有尊者本人的意願。

關於會面中談及的話題，羅文嘉說，因為七月份剛好是達賴喇嘛的生日，他們也關心達賴喇嘛的身體健康，希望能夠有很好的身體健康，當然也聊到一些對台灣的民主發展，及對未來台灣跟西藏爭取自由的意見交流。

羅文嘉表示，尊者特別提到說台灣民主力量是非常重要的，台灣自由力量是台灣最大的資產，他也提到台灣爭取民主的過程中其實非常辛苦，現在享受民主的成果，「我們希望保護這個民主成果，因為面對共同的威脅是來自於中國的極權，我們希望除了一方面保護台灣的民主之外，另外一方面我們也希望協助其他地區、國家，爭取自由民主的人一起盡力。」

整個會面歷時一個多小時，羅文嘉說，其實還蠻長的，聊到了民主的力量、傳統文化的力量，尊種特別談到古印度文明的哲學、心理學是超越宗教的，這方面對於未來整個世界影響很大，尊者也談到自已轉世的問題，「他預估自己還可以活到一百歲，這時候不急著談轉世的問題」，「轉世也特別是要由所有的佛教徒來決定，不是由共產黨來決定」。

羅文嘉也提到，他特別提到一點說，台灣有沒有可能成為你轉世的地方呢？達賴喇嘛說，這當然有可能，只要是佛教的國家都有可能的。

羅文嘉表示，他覺得達蘭薩拉充滿了一切，求其感受到尊者的開朗、幽默，不局限於宗教對人生的體驗，而且深刻的感受到尊者是非常智慧的一個領袖，對於民主的認知，對於現實的判斷，都是讓他們非常非常敬佩的。

對於此行收穫，羅文嘉指出，確定知道尊者對於台灣民主過程的民主成果非常肯定，也希望他們能夠持續把這民主的力量推展到其他地區。

羅文嘉還說，他想對在爭取西藏自由的所有朋友說，「其實我們有共同的價值，我們也有共同的威脅，但因為我們有共同的信念，所以我們可以共同努力。」

對於訪台一事，陪同訪問的民進黨發言人李問表示，「我們尊重藏人，當然還有尊者本人的意願」。

羅文嘉達賴喇嘛
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