國民黨發言系統陣前換將？ 王鴻薇、洪孟楷職務遭除

2019-07-25 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



迎戰2020大選，國民黨文傳系統整軍待發，但卻遭爆發言人系統大換將，前主席洪秀柱時代任黨發言人至今的台北市議員王鴻薇與副主委洪孟楷都遭拔發言人職務，周二縣市黨部主委會報介紹發言人已確定不見兩人名字。

對此，洪孟楷表示，並不知道是否已遭除名。王鴻薇也說，並未被告知已非黨發言人，但自己原就想請辭，黨有需要再幫忙就好，就像她將與另一黨發言人歐陽龍主持728全代會開閉幕造勢活動，被請辭發言人「沒有關係」。

距2020總統與立委選舉剩不到半年，國民黨文宣攻防系統加緊腳步整理砲管，除參考2007與2011總統大選勝選模式，自7月1日起將黨政策會、黨團與智庫架起的三方平台升級為2020選戰PK小組，每周一會決定當周攻防議題，提升攻防火力。

文傳會也協助分析每日輿情，找出當日文宣打點與社群媒體發文主題，並組政論節目名嘴群組，提供黨政策論述或大選文宣資料，以利協助議題攻防；還研擬選戰議題說帖，供各縣市黨部、黨籍立委參選人攻防使用，統一選戰口徑，加強火力。

此外，文傳會還將成立「新媒體文宣執行策略小組」，協助立委參選人蒐集在地輿情，並進行網路大數據分析，配合中央主要選戰策略，提供相關資料給縣市黨部文宣組與立委參選人使用，力拚國會席次過半。

只不過國民黨積極備戰，黨內卻屢傳發言人系統重整、陣前換將。文傳會周二在縣市黨部主委會報中所提供資料也證實，今天2月27日成立的新版「發言人制度」後，近日確實已將任發言人約3年的王鴻薇、洪孟楷除名。

目前發言系統僅有1月底到任的首席發言人歐陽龍，2月底出任副發言人的智庫副召集人黃心華與青年黨工洪于茜3人，戰力略顯薄弱。也因此，黨務人士還在周二會議上公開呼籲與會者推薦青年副發言人人選。