國民黨全代會義賣總理三民主義復刻版 底價高達..

2019-07-25 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨7月28日將召開第二十屆第三次全國代表大會，正式提名高雄市長韓國瑜為國民黨總統候選人，全代會通過提名案，韓國瑜將發表重要演說，並與已完成提名的立委候選人舉行聯合造勢。

全代會通過提名案後，黨主席吳敦義將與韓國瑜手拿鋤頭，鋤破民進黨禍國殃民的施政，讓乾枯的土地上長出綠葉，繼而成長為金錢樹，象徵台灣的生機。

之後全體立委參選人將分批上台，手持藍色的保齡球推出，讓綠色球瓶全，象徵民進黨執政意識形態、不公不義的種種惡行「全倒」。下午閉幕式則安排所有台上人員擲出紙飛機，並合唱歌曲「我要飛」，要讓國民黨團結，向上起飛。

為營造明年大選勝選的團結氛圍，包括五位前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱，以及初選參選人周錫瑋、張亞中，以及立法院前院長王金平等，都將出席當天的全代會，

國民黨下午召開記者會，介紹全代會主軸革新團結、重返執政，以及全代會的文創小物，以及將在當天全代會由韓國瑜親親義賣的孫中山「總理親筆三民主義原稿」的複刻版物品，據了解，孫中山三民主義原稿復刻版，目前只有一套，拍賣底價據稱高達新台幣50萬元。

韓國瑜義賣總理三民主義復刻版，象徵重要傳承意義，至於韓義賣魅力多高，當天全代會就會知道。