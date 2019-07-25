【重磅快評】蔡英文賊船求生 私菸案權貴辦不了一個？

2019-07-25 14:24 聯合報 主筆室



私菸案進入第四天，行政及司法調查動作大，進度少，讓人想起十三年前阿扁國務機要費案，查案進度總跟不上爆料，爆料者則跟滅證黑手賽跑。蔡總統在總統府裡指揮全局，啟動調查第一時間就定調是「陋習」，用歷史共業和加速改進轉移焦點，總統站在賊船上求生，曝露特權相護的邪惡心態。

總統府先定調，接著畫下防火牆：國安局、華航及司法，這道牆完全順著「陋習」方向，為私菸案權貴建構逃生通道。蔡英文定調出訪專機走私香菸是多年積習，拖下李扁馬為治理無能開脫，案發隔天華航就釋出2014年至今每次總統專機預購免稅菸品數。

這批數字看似拖出馬維拉，但暗藏更大的秘密是：是誰在蔡英文執政第二年讓「私菸陋習」復活？

蔡英文上任滿月就出訪，當時特勤及國安系統全數換血，華航還是前朝人事，此次「英翔專案」購菸342條，遠不及同年三月馬英九卸任前出訪的3677條。但隔年蔡的南太專案暴增為2242條，這時華航集團已屬綠朝天下，董事長是因罷工案上台的何煖軒，蔡總統親喚「小美」的羅雅美高升副總負責出訪專機，華膳老董是葉菊蘭。這些人看到違反前例的訂單，不僅沒把關攔下，還有隻黑手主導「陋習」復活。

綠營執政死咬國民黨大小違法案件，看到馬專機反常超購免稅菸，不依法追查反而效行圖利。打著轉型正義劈倒國民黨，暗地裡卻接手藍營肥水大發轉型橫財，私菸案是綠朝貪腐基因讓「陋習復活」。

除私菸復活黑手，第二個疑點是：高官宣示證據到那就辦到那，但「關鍵證據」還在嗎？

私菸案裡充斥權貴，滅了關鍵證據就可斷小尾保大尾。連日來交通部和華航搬出擺爛震怒戲碼，華航搶得四十八小時危機處理，其間不見檢調單位進入保存證據；次長王國材只要比對專機作業SOP和上次出訪作業流程，就可見全案初貌，他捨此不為只對媒體故作怒態。次長在華航裡是指點檢討報告紅線，或調查案情，行動說明一切。

檢調案發第三天才搜索嫌犯住所，位於總統官邸區的特勤宿舍。這與一般走私案調查首重集團作業地點的作法迥異，行動看似夠力，但涉案的總統府侍衛室主管全數無事，他們有無先於檢調插手證據去向？更可議的是，出貨流程涉及府內車輛及侍衛室作業，檢調並沒往總統府行動，這些藏在府內的證據還在嗎？

黑手與關鍵證據都全都指向執政團隊的「特權人士」，私菸案第三個疑點是：高層一再切割，究竟要保護那些人？

蔡英文案發當日說私菸案無關出訪，後來發現火勢過大，即將燒到總統府，丟出早被架空的國安局長被請辭。此舉微妙在於，涉案人士雖是國安局少校，但任務編在府內侍衛室，曝光案情已指向涉案者多屬侍衛室與官邸警衛室，可知國安局長只是小尾棄子，私菸案「大咖」還在府內。

更耐人尋味的是，連日來綠營帶風向，劍指國安會秘書長，但總統府大管家—府秘書長陳菊人間蒸發。她也在出訪之列，一級單位侍衛室搞走私、府轄大小貨車全數派出運貨，她沒有管理疏失嗎？讓總統站第一線擋子彈，總統府最高首長卻神隱，蔡總統在保護誰？

同理檢視華航，薄懲空品部大小主管，卻避談作業程序弊端，負責專機任務的「小美」副總有如路人。她是小英愛將，華航老董保著她是自救還是執行上命？