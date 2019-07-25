憂心郭台銘可能脫黨選總統 國民黨內盼韓郭合作

2019-07-25 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



在國民黨總統初選落敗的鴻海創辦人郭台銘再傳將脫黨參選，讓黨內都憂心將拖垮藍營明年選舉。國民黨內不少人期盼，初選勝出的高雄市長韓國瑜能拿出誠意爭取與郭台銘整合機會，彌補票源不足之處，也讓黨團結出擊。

立委林奕華表示，這次總統初選期間較長，黨內確實已經造成裂痕待整合，這一部分不止韓國瑜要繼續努力，黨中央與黨內能跟郭台銘講上話的人也都應該協助，也要給郭一點時間思考；若最後郭台銘真的脫黨參選，國民黨明年總統大選就提早打包，非同小同。

熟悉選舉操盤的黨籍立委則認為，韓國瑜在總統初選過程不斷動員韓粉，卻反向造成青年與中間選民的支持不斷流失，但郭台銘卻能得到他們的支持，若韓在接下來的選戰能與郭成功整合，對整體總統大選選情會有很大幫助。

至於郭台銘是否可能脫黨？該立委說，郭台銘脫黨參選沒有勝算，初選民調重挫後，要與台北市長柯文哲合作也會有困難，郭是聰明人，不會做這種無意義的事情。

不過曾在中常會力主為郭台銘參與總統初選解套的中常委認為，郭台銘與韓國瑜參與國民黨總統初選原因都是為了要重新振興中華民國，既然目標相同，沒有道理不能合作，但現在狀況確實讓人憂心，黨主席吳敦義應該要以主席高度，介入協助整合。