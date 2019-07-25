親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國安人員走私菸
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
南台灣暴雨成災
台鐵誤點之謎
政治
軍事
綜合

年薪破110萬！一家三口卻過苦日子 他哭喊：每月吃土

你是故意的嗎？運動場上觸身球的法律爭議

憂心郭台銘可能脫黨選總統 國民黨內盼韓郭合作

2019-07-25 14:16聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨總統初選落敗的鴻海創辦人郭台銘再傳將脫黨參選，讓黨內都憂心將拖垮藍營明年選舉。國民黨內不少人期盼，初選勝出的高雄市長韓國瑜能拿出誠意爭取與郭台銘整合機會，彌補票源不足之處，也讓黨團結出擊。

立委林奕華表示，這次總統初選期間較長，黨內確實已經造成裂痕待整合，這一部分不止韓國瑜要繼續努力，黨中央與黨內能跟郭台銘講上話的人也都應該協助，也要給郭一點時間思考；若最後郭台銘真的脫黨參選，國民黨明年總統大選就提早打包，非同小同。

熟悉選舉操盤的黨籍立委則認為，韓國瑜在總統初選過程不斷動員韓粉，卻反向造成青年與中間選民的支持不斷流失，但郭台銘卻能得到他們的支持，若韓在接下來的選戰能與郭成功整合，對整體總統大選選情會有很大幫助。

至於郭台銘是否可能脫黨？該立委說，郭台銘脫黨參選沒有勝算，初選民調重挫後，要與台北市長柯文哲合作也會有困難，郭是聰明人，不會做這種無意義的事情。

不過曾在中常會力主為郭台銘參與總統初選解套的中常委認為，郭台銘與韓國瑜參與國民黨總統初選原因都是為了要重新振興中華民國，既然目標相同，沒有道理不能合作，但現在狀況確實讓人憂心，黨主席吳敦義應該要以主席高度，介入協助整合。

郭台銘韓國瑜國民黨
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

時代力量推在地律師張衞航 參選新北第一選區立委

2019-07-25 14:07

【重磅快評】蔡英文賊船求生 私菸案權貴辦不了一個？

2019-07-25 14:24

火線評論2020／國政未爆彈 恐怕不只私菸而已

2019-07-25 14:23

大小綠合作難成？新北第一選區 時力提名律師張衛航選

2019-07-25 14:22

促轉會獲准進入國安局 查閱林宅血案等機密

2019-07-25 14:20

批中威脅和平 吳釗燮：台灣人不會放棄民主生活

2019-07-25 13:56

時力自提淡水立委 呂孫綾：盼為民主大局著想

2019-07-25 13:28

台俄直航變非洲豬瘟檢疫空窗 蘇貞昌板起臉怒談究責

2019-07-25 13:10

老沒有錯！政院拍板：65歲後想工作可簽契約

2019-07-25 12:14

私菸案後蔡英文首場公開活動 亞洲生技展勉勵生技業

2019-07-25 12:08

國民黨台東立委提名生變 張志明：黨徵召責無旁貸

2019-07-25 11:57

台東李建智突宣布棄選立委 國民黨不排除徵召

2019-07-25 11:29

我方自行棄主辦滑冰 徐永明：中國打壓成無能提款機

2019-07-25 10:05

公懲會駁回再審之訴 翁啟惠：判決影響台灣經濟、科學發展

2019-07-25 09:03

柯文哲「靠山」曝光？酸韓打蔡沒在怕 原來底氣在這裡...

2019-07-25 09:00

民進黨北市立委布局 高嘉瑜、許淑華呼聲高

2019-07-24 20:20

韓國瑜受邀訪日？日台協：韓先提出想訪問日本

2019-07-24 19:43

日台協：韓國瑜先提想訪日 大橋光夫表達歡迎

2019-07-24 19:30

【重磅快評】韓國瑜爬樹 誰說民眾不會期待續集？

2019-07-24 17:22

韓國瑜爬樹觀察病媒蚊 王定宇po「羊上樹」照片酸韓

2019-07-24 17:09

韓國瑜爬樹韓黑馬上酸 胡幼偉：韓黑真的很好拐

2019-07-24 16:39

國民黨全代會中心任務：革新團結、重返執政

2019-07-24 16:38

蔡清祥「挺」調查局辦國安局：無所謂辦大哥的事情

2019-07-24 16:31

影／柯文哲回嗆韓國瑜：一中各表、九二共識叫中心思想？

2019-07-24 16:20

影／總統府開記者會時黃國昌履勘桃機國賓門

2019-07-24 15:54

綠委：韓國瑜會爬樹作秀 缺乏當好市長技能

2019-07-24 15:49

韓國瑜爬樹看積水 北市府副發言人po文：防疫要靠科學

2019-07-24 15:30

柯文哲找「虧雞」吃飯 林義豐：不只一個總統參選人來找我

2019-07-24 15:15

彰化縣長王惠美直言敢做不畏罵名 蹲低只求三年翻身

2019-07-24 14:39

落跑市長影響藍營立委選情？ 國民黨：行政資源加分

2019-07-24 14:35

國民黨今再提名張顯耀、葉壽山選立委

2019-07-24 13:44

3邀大綠無回應 時力新北第一選區將自提

2019-07-24 13:39

韓勢力橫跨高屏溪 葉壽山屏東初選勝出

2019-07-24 13:37

曾砲打民進黨、不願加政黨 為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:51

「長照安排假」有沒有譜？ 勞長：需調查休假天數需求

2019-07-24 12:20

綠：大橋光夫私下透露 並未主動邀約韓國瑜訪日

2019-07-24 11:58

韓國瑜爬樹防治登革熱：「上面洞很多，會有蚊子！」

2019-07-24 11:32

影／國民黨全代會不出席 侯友宜：有行程

2019-07-24 11:19

吳釗燮向日訪賓抱怨 「香菸事情讓出訪成果被沖淡」

2019-07-24 10:45
看更多

熱門文章

私菸案朝野互打、禍推前朝？前外交官嘆：問題在衰老的體系

2019-07-24 20:33

運菸車來自總統府？ 府：包括特勤、侍衛室、府三來源

2019-07-24 15:35

藍綠對決最新民調！蔡領先韓從6.2%縮至4.1%

2019-07-24 17:09

私菸案華航提「超輕懲處」3人記過 交通部拒收

2019-07-25 00:46

不只特勤走私？ 黃國昌再爆：華航內部「訂購商品」消失

2019-07-25 10:52

吳宗憲刷卡額度要調高到6百多萬 只有2個可能

2019-07-24 18:21

柯文哲「靠山」曝光？酸韓打蔡沒在怕 原來底氣在這裡...

2019-07-25 09:00

影／王國材下令 華航25日下班前公開說明私菸案

2019-07-24 21:26

黃國昌控華航內部採購的免稅品、五部貨車都消失

2019-07-25 11:35

私菸案鉅額刷卡過關 業者透露有2方法

2019-07-24 15:48

華航說手上有清單 羅智強酸邢泰釗：奇怪，你是睡了？

2019-07-24 14:50

果然請出「馬維拉」 羅智強：我真是民進黨的知己啊！

2019-07-24 14:47

徐永明：蔡總統「三震」後還要做三件事 私菸案才能止血

2019-07-24 23:28

運菸車來自總統府 謝寒冰：黃國昌打陳菊是要小英的命

2019-07-24 16:08

指揮疊床架屋 「御前侍衛」比誰後台硬

2019-07-25 00:54

盤點2020「當選率最高搭檔」…韓國瑜、蔡英文、柯文哲最中意誰？

2019-07-25 08:00

華航5年協助「走私」3.3萬條菸 今下午5點前說明

2019-07-25 00:18

冤枉啊！蔡正元：被扣貪污罪犧牲 吳宗憲貪了什麼污？

2019-07-24 19:07

國安會自清 未有人員參與團購僅零星工友託購

2019-07-24 16:21

【重磅快評】韓國瑜爬樹 誰說民眾不會期待續集？

2019-07-24 17:22

媒體人曝：總統專機免稅品65折 國安人員殺紅眼連電視玩具都買

2019-07-25 11:42

邱國正治軍嚴厲著稱 奉命「整頓」國安局？

2019-07-24 15:00

庶民是包裝？ 孫大千：民進黨多包裝幾個就高枕無憂

2019-07-25 09:26

觀察站／情治首長狀況外？ 私菸案曝國安危機

2019-07-25 00:30

私菸案醜聞 退役上校點名最大漏洞：總統府警衛室

2019-07-25 11:17

蔡英文首度回應私菸 「寄生華航」與事件不必然相關

2019-07-25 12:13

蔡英文搭長榮出訪也走私菸？ 唐湘龍：如果有就好玩了

2019-07-25 12:53

影／私菸風暴延燒 華航職員今晨送北檢複訊

2019-07-25 07:02

特勤運私菸交給馬維拉？黃暐瀚：一碼歸一碼有這麼難？

2019-07-24 15:18

一張卡刷645萬買免稅菸 金管會要查銀行是否有疏失

2019-07-24 16:38

國安局私菸案 華航人員黃川禎移送北檢複訊

2019-07-25 10:12

人物側寫／與情治圈無淵源 邱國正出馬掃積弊

2019-07-25 01:01

私菸案檢調頭子被蒙在鼓裡？蔡清祥：我非全然狀況外

2019-07-24 18:23

觀測機墜毀深山沉睡41年 飛官劉傳集入祀忠烈祠

2019-07-24 22:14

關務署四方向補破網 華膳最高罰9萬

2019-07-24 21:57

私菸案「先華航後國安局」 檢調今晚約談1華航人員

2019-07-24 22:21

老沒有錯！政院拍板：65歲後想工作可簽契約

2019-07-25 12:14

私菸案後 華膳總經理稱：任務圓滿達成、願扛責

2019-07-25 11:59

我方自行棄主辦滑冰 徐永明：中國打壓成無能提款機

2019-07-25 10:05

新聞眼／華航宿命 長年酬庸 內鬥成風

2019-07-25 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top