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時代力量推在地律師張衞航 參選新北第一選區立委

2019-07-25 14:07聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

時代力量今天召開2020區域立委提名記者會，將推出淡水在地素人律師張衞航，代表時代力量參選新北市第一選區立法委員。張衞航表示，社會現狀不符合自己相信的價值，決定挺身而出，作為律師只能解決個案，只有投身政治，才能真正透過立法和監督，從制度尋求解方。

時代力量黨主席邱顯智和新北黨部主委陳志明今天也到場力薦。邱顯智表示，張是個土生土長的淡水人，且願意為弱勢挺身而出，執業十幾年來，每年承辦至少20件法扶與犯罪被害人保護的案件，在律師界備受推崇，希望借重張的經驗與熱情，進入國會推動制度改革，改善基層與弱勢者的權利與生活。

陳志明說，淡水湧入大量建案，入住的人雖多，但空屋更多，不僅生活機能不完整，交通條件更惡化，除了淡水，林口同樣也是有許多年輕夫妻選擇落腳的地方，同樣面臨不夠便捷的通勤，因為缺乏完整規劃，遺留下來的許多問題，都需要從在地居民的角度搭配專業來解決。

張衞航指出，因為社會現狀不符合自己相信的價值，決定挺身而出，十幾年來接觸許多法扶案件的經驗，讓他反思有許多弱勢根本沒有選擇，往往陷入弱弱相殘，只有投身政治，才能真正透過立法和監督，從制度尋求解方。

張衞航強調，新北市第一選區（三芝、石門、八里、淡水、林口、泰山）需要不一樣的選擇，希望大家給他這個機會，用專業做對的事，為大家與孩子們更好的未來而努力。

時代力量黨主席邱顯智（右一）和新北黨部主委陳志明（左一）今天到場力薦張衞航（中）...
時代力量黨主席邱顯智（右一）和新北黨部主委陳志明（左一）今天到場力薦張衞航（中）。圖／時代力量中央黨部提供
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時代力量今天召開2020區域立委提名記者會，推出淡水在地素人律師張衞航（中）參選...
時代力量今天召開2020區域立委提名記者會，推出淡水在地素人律師張衞航（中）參選新北市第一選區立法委員，時代力量黨主席邱顯智（右一）和新北黨部主委陳志明（左一）也到場力薦。圖／時代力量中央黨部提供
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