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台俄直航變非洲豬瘟檢疫空窗 蘇貞昌板起臉怒談究責

2019-07-25 13:10聯合報 記者賴于榛╱即時報導

我國一直將非洲豬瘟疫情阻隔於境外，但卻驚傳台俄在今年5月恢復直航後，我國遲至7月19日起才針對也是非洲豬瘟疫區的俄羅斯來台班機實施手提行李百分百檢查，出現兩個月空窗期。行政院發言人Kolas Yotaka指出，院長蘇貞昌很嚴厲與嚴肅的要求相關部會，一定要加強辦理防疫，也不斷叮囑，不容許出現任何漏洞，否則會對相關人員嚴格究責。

行政院今舉行院會，蘇貞會中要求各部會「嚴防非洲豬瘟二次疫情」，雖然這半年多來，社會各界對政府落實非洲豬瘟防疫，確保台灣豬產業得以維持，有很高的評價，且他也要求有關部會要嚴格防守非洲豬瘟，要人給人，要錢給錢，該核定的計畫、員額與設備他都儘速批核，但最近二件事，顯示防疫挑戰依舊嚴峻，各部會仍不得鬆懈。

蘇貞昌說，台俄自今年五月起恢復直航，我國卻直到7月19日起才針對也是非洲豬瘟疫區的俄羅斯來台班機實施手提行李百分百檢查，顯示非洲豬瘟跨部會防疫聯繫仍有漏洞；另外則是自7月份以來，查驗出來自中國的豬肉製品非洲豬瘟病毒陽性的比率往上攀升，可能是之前被感染的豬隻大量儲放到冷凍庫後現在又拿出來加工，代表的是第二波疫情有可能出現。

Kolas會後表示，院長很嚴厲與嚴肅的要求農委會、內政部、交通部、海委會等相關部會，一定要加強辦理防疫，也不斷叮囑，不容許出現任何漏洞，否則會對相關人員嚴格究責責，且將對台俄直航這2個月的空窗期進行嚴格檢討，也再次表達100％檢查、讓防疫沒有漏洞、把疫情阻絕於境外是非常重要的原則。

行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
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