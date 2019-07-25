蔡英文搭長榮出訪也走私菸？ 唐湘龍：如果有就好玩了

2019-07-25 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



國安特勤涉嫌藉總統出訪走私免稅菸案延燒，交通部長林佳龍昨晚指派政次王國材「進駐」華航調查，華航目前追溯自2014年至今資料，共協助「走私」3萬3千多條菸，資深媒體人唐湘龍，今早在他的電台節目中質疑，蔡英文2017年搭長榮出訪，請問長榮提供多少私菸？如果有，那就好玩了，如果沒有，那就更好玩。

唐湘龍指出，蔡英文2016年執政，2017年長榮載了蔡英文一次出訪中美洲，本來2016年長榮可能接專案，他透露總統府會要長榮給個面子，當總統府擺出這姿態時，長榮多少會有壓力，因為要調派新飛機，影響飛機調度，也無利可圖，所以基本上是在做公關，所以大部分總統出訪的空軍一號都是華航。

這次華航被逮到走私菸，2017年長榮也曾當空軍一號，他覺得是很好的對照，唐湘龍說，他很想了解，吳宗憲提出來，或華航供出來2014年到2019年走私菸的資料，2017年蔡英文搭長榮，長榮是不是也提供私菸？有沒有？如果有，那就好玩了，如果沒有，那就更好玩。

長榮和華航到底差在那裡？當然有差別啊，華航裡都是民進黨的人，長榮不是，長榮勞資談判很硬，因為所有的錢要公司出，可不像是交通部處理華航罷工，要五毛給一塊，通通答應，反正花的是公款，本人不會痛，華航是交通部在掌控的。