老沒有錯！政院拍板：65歲後想工作可簽契約

2019-07-25 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院會今通過「中高齡者及高齡者就業法」草案，兩大重點分別是突破勞基法限制，讓勞雇主得以「定期勞動契約」雇用65歲以上勞工，並且禁止雇主有年齡歧視、差別待遇，違者最高開罰150萬。

我國現正面臨少子化及高齡化之人口結構變化，55歲以上勞動力參與率明顯偏低，行政院會今通過「中高齡者及高齡者就業法」草案，勞動部次長林明裕會後表示，我國中高齡者的勞參率僅62％，亞於韓國、日本的65、70％，且目前在職的65歲以上的勞工數量僅為28萬人，希望透過專法促進高齡與中高齡者的勞參率，但詳細法益評估要細算。

草案中定義「中高齡者」為年滿45歲至65歲者，「高齡者」為超過65歲者，除了規定雇主應提供友善、安全的工作環境，更限制雇主不得以年齡為由，在招募、徵試、進用、分發、配置、考績、升遷、薪資給付、退休、資遣、離職或解雇時，予以差別待遇，違反者處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，且應公布其姓名或名稱、負責人姓名，並限期令其改善；屆期未改善者，應按次處罰。

另外一大突破則是，有別於勞基法規定65歲以上應強制退休的規定，草案明定65歲以上勞工，雇主得以定期勞動契約雇用，換句話說，長者想要重返職場只要跟雇主簽約即可。

此外草案也規定政府應協助中高齡者、高齡者就業或創業，並得發給津貼、補助或獎助，但獎勵細節將另訂獎助辦法。