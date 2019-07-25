私菸案華航提「超輕懲處」3人1大2小過 交通部拒收

2019-07-25 00:46 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



華航捲入私菸案，交通部次長王國材昨晚進駐華航總公司，召集相關人員閉門開會。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

總統專機爆出私菸風波，交通部長林佳龍24日震怒要求交通部政次王國材直接到華航了解全案，歷經兩個半小時會議要求25日傍晚5點前對外說明。與會人士指出，華航在會議中做出懲處決議，包含空品處副總邱彰信被記一大過、空品處兩位協理于堯及高淑娟各記兩小過，企圖輕輕放下，不過王國材現場強調，華航沒有交出調查報告，拒絕接受懲處名單。

國安局人員利用蔡英文總統專機出訪，藉由通關禮遇夾帶9800條香菸入境案不斷延燒，由於全案是因華航一路「開綠燈」順利通行，尤其空品處難逃懲處，交通部長林佳龍從22日下午要求華航提出調查報告，但華航遲遲未交出，才讓王國材在24日親自到華航了解狀況，華航董事長謝世謙，以及航發會等人也都到場與會。

華航在會議中提出三人懲處名單，分別是邱ＯＯ一大過、于Ｏ及高ＯＯ兩小過，但林佳龍日前已有表達「證據到哪、究責到哪」，且究責無上限。王國材在會中現場指出，華航還沒有提出調查報告，並強調交通部立場就是要公開透明、並對外完整說明，並未接受懲處名單，同時要求華航25日下午五點前召開記者會對外說明。

據了解，華航在會後對媒體放話，指稱這份懲處名單已經送到交通部，並將於25日對外公告，更放話指稱「府院希望輕輕放話」企圖帶風向，不過與會人士透露這並非實情。