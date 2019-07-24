草擬全代會講稿 韓國瑜：一定會有亮點

2019-07-24 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜28日將在國民黨全代會中正式獲得提名，他今下午接受《蘋果新聞網》專訪時說，正在草擬全代會講稿，「一定會有亮點，會有一些跟過去不太一樣的」。對於副手搭檔則仍三緘其口，還幽默說：「最近特別思念陳其邁！」躲避追問。韓國瑜昨接受本報專訪對副手條件則表示，要有國際觀、懂經貿。

對於備受關注的副手人選，韓國瑜今接受《蘋果》專訪，對於近來一一被點名的人選，如郭台銘、張善政甚至女性經理人鄒開蓮等，全都不正面回應，還說「最近特別思念陳其邁。」閃避追問。

韓國瑜昨接受本報專訪則說，他的副手要相當大的國際觀，至少對國際上的事物要喜歡不排斥，盡可能參與國際會議，總統現在的外交空間非常狹窄，總統、行政院長都不能隨便動，「但副總統是個活棋」，他也會對他的副手充分授權。

對於帶職參選，韓國瑜接受《蘋果》專訪時強調，目前沒有考慮請辭或請長假，一切會尊重國民黨高雄市議會黨團的意見；也沒計畫何時開始請長假，他身上有高雄市長的職務，很多時間與精力一定要投入市政。