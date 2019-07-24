中華滑冰協會鬧烏龍 主動放棄主辦權？

2019-07-24 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



原訂今年10月30日在台北小巨蛋冰上樂園舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，23日被國際滑冰總會通知，取消台灣的主辦權，改由香港協會主辦。然而國際滑冰總會今發出新聞稿表示，是亞洲數個會員，包括中華民國滑冰協會在內，於5月底表示，希望能在其他亞洲國家主辦，總會才在中華滑冰協會同意之下，把主辦權轉交給香港。對此，外交部表示，未來由體育署對外做進一步說明。

台灣過去多次舉辦四大洲花式滑冰錦標賽，今年則首次爭取到亞洲國際花式滑冰經典賽主辦權，中華民國滑冰協會卻在7月23日晚間緊急公告，接獲國際滑冰總會（International Skating Union, ISU) 來信告知，以國際情勢關係我國目前不適合辦理國際滑冰賽為由，取消原訂10月30日至11月3日在台北舉辦的亞洲經典賽，改由香港協會主辦，並照原訂日期在中國東莞舉行。

此消息引來包括行政院、外交部等大力譴責，批評中國打壓介入。然而。國際滑冰總會則發出新聞稿澄清表示，總會每一季都會邀請會員提出申請「挑戰者系列」（Challenger Series）賽事主辦權，而2019/2020的賽事，總會收到來自台北與香港兩地的申請，並在去年3月決定「中華台北」提出的日期更為合適，所以由台北取得主辦權。

不過，國際滑冰總會表示，在5月底收到來自幾個亞洲會員，包括中華民國滑冰協會在內的意見，希望活動能改由其他亞洲國家主辦，於是總會邀請有興趣的亞洲會員進行討論，希望討論出最合適的主辦城市，並在中華民國滑冰協會的同意之下，決定由香港主辦。

換言之，國際滑冰總會指出，主辦權並非由總會臨時取消，而是在中華民國滑冰協會同意之下，改由香港主辦。

對於中華民國滑冰協會疑鬧烏龍，恐主動放棄主辦權，還把責任推到對岸打壓，外交部表示，外交部的立場與體育署一致，強調外交部24日上午的聲明是根據當時體育署提供的資料撰擬。