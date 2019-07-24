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台主辦權遭取消 國際冰總稱是中華冰協建議改賽地

中華滑冰協會鬧烏龍 主動放棄主辦權？

2019-07-24 21:44聯合報 記者陳熙文╱即時報導

原訂今年10月30日在台北小巨蛋冰上樂園舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，23日被國際滑冰總會通知，取消台灣的主辦權，改由香港協會主辦。然而國際滑冰總會今發出新聞稿表示，是亞洲數個會員，包括中華民國滑冰協會在內，於5月底表示，希望能在其他亞洲國家主辦，總會才在中華滑冰協會同意之下，把主辦權轉交給香港。對此，外交部表示，未來由體育署對外做進一步說明。

台灣過去多次舉辦四大洲花式滑冰錦標賽，今年則首次爭取到亞洲國際花式滑冰經典賽主辦權，中華民國滑冰協會卻在7月23日晚間緊急公告，接獲國際滑冰總會（International Skating Union, ISU) 來信告知，以國際情勢關係我國目前不適合辦理國際滑冰賽為由，取消原訂10月30日至11月3日在台北舉辦的亞洲經典賽，改由香港協會主辦，並照原訂日期在中國東莞舉行。

此消息引來包括行政院、外交部等大力譴責，批評中國打壓介入。然而。國際滑冰總會則發出新聞稿澄清表示，總會每一季都會邀請會員提出申請「挑戰者系列」（Challenger Series）賽事主辦權，而2019/2020的賽事，總會收到來自台北與香港兩地的申請，並在去年3月決定「中華台北」提出的日期更為合適，所以由台北取得主辦權。

不過，國際滑冰總會表示，在5月底收到來自幾個亞洲會員，包括中華民國滑冰協會在內的意見，希望活動能改由其他亞洲國家主辦，於是總會邀請有興趣的亞洲會員進行討論，希望討論出最合適的主辦城市，並在中華民國滑冰協會的同意之下，決定由香港主辦。

換言之，國際滑冰總會指出，主辦權並非由總會臨時取消，而是在中華民國滑冰協會同意之下，改由香港主辦。

對於中華民國滑冰協會疑鬧烏龍，恐主動放棄主辦權，還把責任推到對岸打壓，外交部表示，外交部的立場與體育署一致，強調外交部24日上午的聲明是根據當時體育署提供的資料撰擬。

外交部表示，考量體育署為本案主政機關，若有新情資，適合由主政機關體育署對外進一步說明。外交部的立場是充分配合其他部會的需要，積極協助並捍衛我國人及民間團體參與國際活動及主辦國際賽事的權益，此基本原則不變。

（翻攝國際滑冰總會ISU官方網站）
（翻攝國際滑冰總會ISU官方網站）
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外交部香港
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