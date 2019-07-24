【即時短評】韓國瑜爬樹 是想看樹洞還是腦袋有洞？

2019-07-24 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



被行政院前院長賴清德譽為「百年難得一見的政治奇才」，韓國瑜當仁不讓，連「爬樹」都可以變成新聞，曝光度著實蓋過攸關國家安全的「私菸案」。當大家只注意到一個市長爬樹的荒誕行徑，但有思考到這一個動作所達到的效果嗎？其實韓國瑜的各種「親身嘗試」，已讓第一線的公務人員開始繃緊神經。

高雄正值登革熱高峰期，而且上周大雨積水才退不久，就怕疫情會一發不可收拾。站在市長的角度上，韓國瑜想親自上陣勘查其實也不奇怪，對他來說不過就是個性使然；只是過去從來沒有一個首長如此「深入過」，即便多次宣告自己要走庶民路線的韓國瑜，也不免被貼上做秀的標籤。

但當酸民嘲笑，民代諷刺，甚至執政黨集體看笑話之餘。韓國瑜的行為除了好笑，這麼做的目的究竟為何？如果他沒有爬到樹上，會發現塞樹洞的發泡棉只做半套嗎？樹上看不到的洞沒塞積滿水，倒是樹下看得到的洞都塞好塞滿。光這一個發現就已經達到韓國瑜爬樹的目的，原來防疫的漏洞出現在我們都看不到，甚至不會察覺的地方。

登革熱絕對不是只會發生在平地的積水容器，防疫也不可能只做到平面。那些看不到的高處遮雨棚排水管、潮濕的屋頂積水等都可能成為病媒蚊的溫床，多發現一個積水處，都是防範於未然。

從去年九合一選舉獲勝的「庶民市長」到前幾天大雨勘災聞水的「漱民市長」，再到今天爬樹的「樹民市長」，韓國瑜想宣傳市政績效不成，倒是一直被畫上草包的正字記號，酸民們樂此不彼，好像集滿一個正，就可以換到限量贈品一樣的執著。