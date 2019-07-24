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【重磅快評】韓國瑜爬樹 誰說民眾不會期待續集？

2019-07-24 17:22聯合報 主筆室

高雄市前鎮區出現第二型本土登革熱個案，市長韓國瑜上午前往視察，衛生局人員說樹洞可能有死角、會孳生病媒蚊，韓國瑜馬上就爬上去看看，並向下方喊說上面洞太多，都是一個小洞小洞，還用閩南語說「蚊子在裡面！」。

這麼一個簡單的橋段，竟掀起綠營一片「撻伐」，市議員黃捷封韓國瑜「衝洞市長」，建議他不必凡洞皆填；綠委林俊憲諷刺韓國瑜會爬樹作秀，但缺乏當好市長技能；前立委林濁水更打趣，韓國瑜爬樹，周錫瑋打虎，兩人正副搭配正好天造地設；綠委王定宇還認真提了「三問」問韓為什麼要上樹？緣木求蚊成了今天全國的自然課。

就在三個多月前，當時爭取民進黨總統提名的行政院前院長賴清德回到故鄉新北市萬里，他在臉書曝光自己兒時的「爬樹照」，可愛模樣讓人印象深刻，他和親友坐在大樹下聊天，90歲伯母透露這就是賴清德小時候最愛爬的那棵樹，賴清德60歲，這棵樹也種了60年了，背後有段心酸的故事，觸動支持者的心絃。

一樣是政治人物，一樣是爬樹，何以韓國瑜爬樹就被認為是作秀，賴清德秀小時候的爬樹照就被認為感性？答案很簡單，就是韓國瑜在國民黨總統初選勝出，民進黨不光是蘇貞昌、幾乎全黨都用獨眼龍的方式在看韓國瑜，如果韓國瑜沒有帶起韓流，如果韓國瑜不出來選2020，民進黨人還會對他那麼有興趣嗎？也許他靈巧的爬樹身手還能獲得綠營朋友幾個讚呢。   

賴清德稱讚韓國瑜是百年難一見的政治奇才，真的沒有說錯，市政、國政兩頭燒，任誰都很難兼顧，更何況離選舉投票不到半年，他不僅和競選對手賽跑，還真的是與時間賽跑，舞台真的很重要，南方城市要成為全國焦點非常不容易，除了自己和團隊努力，坦白說，綠營也幫他很大的忙。

韓國瑜擅長順勢操作，沒想到行政院長蘇貞昌特別配合演出，很熱心替韓打光照亮，從韓北上爭取防疫預算開始到暴雨淹水，蘇貞昌從沒一刻冷落韓國瑜，但越是緊盯韓國瑜，越是給他表現、曝光的機會，韓國瑜爬樹，不管是否為防疫必要手段，但已成功向市民做了一次成功的防疫宣傳，環顧國內行政首長，有誰比他會行銷？

韓國瑜身手俐落，爬下樹來不忘TAG蘇貞昌：「我是空氣人嗎？」，就等蘇院長再接招，這麼好看的政治戲碼，誰說民眾不會期待續集？

高雄市長韓國瑜今天爬上樹查看樹洞積水情況，藍綠看法各異。圖／高雄市政府新聞局提供
高雄市長韓國瑜今天爬上樹查看樹洞積水情況，藍綠看法各異。圖／高雄市政府新聞局提供
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韓國瑜賴清德蘇貞昌
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