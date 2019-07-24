柯文哲找「虧雞」吃飯 林義豐：不只一個總統參選人來找我

2019-07-24 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



林義豐比出他的招牌手勢。本報資料照片 分享 facebook 台北市長柯文哲上周日南下台南，與去年參選台南市長的「虧雞福來爹」林義豐私下會面，林義豐今天表示，兩人已見面兩次，「選舉人吃飯很正常啦」，但都沒有談到選舉的事，而柯p到底要不要出來選總統？「我真的不知道啦」

兩人會面之事是由前總統陳水扁爆料，陳並稱柯文哲一定會出來選總統，而政壇則解讀柯南下找林義豐，可能是想借重林在台南政商的人脈，為選總統鋪路。

林義豐今天受訪時則直言「他要不要選總統我真的不知道啦」，表示兩人是透過新竹的前立委、現任國會政黨聯盟副主席徐欣瑩牽線認識，約兩個月前他有北上與柯p吃飯，上周日則是柯南下，兩人一起在台南大員酒店吃飯。

林義豐表示，與柯p很投緣，兩人講話都很直，柯還稱讚他「聽你講話很高興」、「你充滿幹勁耶」，兩次吃飯每次都談兩個小時，到底講底什麼？林表示「真的沒有談到選舉」，主要是他在分享過去的人生經驗，也有談到去年的選舉，他用不一樣的方法競選，「每次辦電音趴都能吸引數萬人」

兩人都是無黨？未來可不可能在政治上有合作機會？林義豐表示，目前沒有參選立委或其他的計畫，還在思考中，選舉人之間相互認識、吃飯，都是很正常的，他還透露「來找我吃飯的總統參選人不只一個」，未來會不會合作很難說，不過明年的總統選舉，他目前沒有支持特定的人選。

林義豐去年以政治素人的身分參選台南市長，以特殊的風格被網友暱稱為「虧雞福來爹」，為Crazy Friday的諧音，是他主要的政見之一，要在台南打造大型夜市、引進國際電音趴等，林義豐為伍彩集團總裁，經營紡織與建築。