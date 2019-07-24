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落跑市長影響藍營立委選情？ 國民黨：行政資源加分

2019-07-24 14:35聯合報 記者周志豪╱即時報導

高雄市長韓國瑜確定代表國民黨角逐2020總統大位，他的出線也讓落跑市長形象正式烙...
高雄市長韓國瑜確定代表國民黨角逐2020總統大位，他的出線也讓落跑市長形象正式烙印，外界解讀韓的高人氣對國民黨整體立委選舉選情有拉抬效果，唯獨高雄市立委選舉選情恐將造成負分。聯合報系資料照。記者龔盈全攝影
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僅就任百里侯將滿半年的高雄市長韓國瑜確定代表國民黨角逐2020總統大位，韓的出線也讓他落跑市長形象正式烙印，外界解讀韓的高人氣對國民黨整體立委選舉選情有拉抬效果，唯獨高雄市立委選舉選情恐將造成負分。

黨務人士表示，過去國民黨在高雄市相關選舉，最缺乏的就是行政資源，要靠黨資源挹注，黨提名參選人多習慣單打獨鬥；現在韓國瑜在高雄執政，對國民黨高雄地區候選人還將挹注行政資源幫忙，韓在總統初選出線對他們也會是加分。

與韓國瑜私交甚篤的台南市議員謝龍介也認為，對國民黨而言，南部立委選舉選情一直都相對艱困，但現在因為有韓國瑜坐鎮南台灣，對國民黨在南台灣選情會有所提升；黨的總統參選人定於一尊後，後續選情只會持續加溫。

國民黨總統初選由韓國瑜勝出後，由於立委初選期間與韓有所連結的參選人幾乎全數爭取提名失利，黨內對於韓國瑜扮演母雞角色的能力也有所懷疑，特別是韓就任高雄市長未滿半年，更擔心「落跑市長」爭議將直接拖累高雄市立委選情。

黨務人士表示，韓國瑜帶職參選是事實，相關議題在總統初選期間就已發酵，這也是影響韓國瑜支持度的原因之一，但民調也顯示，有三成民眾不在意韓市長轉戰問題，甚至認為韓國瑜能做總統比做市長重要，這一部分的支持也只有韓摧的出來。

黨務人士分析，從上屆立委舉結果來看，當時立委很多都些微票數輸，不是因為民進黨選票增加，而是藍營很多人不出來投票，現在韓國瑜代表國民黨選總統，這群人投票率會比較高，對黨五五波的立委選區選情絕對加分，但仍會幫韓爭取失落的支持者。

至於國民黨高雄市立委選舉選情，黨務人士認為，高雄對國民黨本來就相對困難，韓國瑜去年選舉有將鐵板稍微翻轉，但選舉的基本盤沒有大到可以推出任何候選人都勝選，優勢選區還是候選人本身長期經營結果，立委個人條件與魅力還是選戰重要關鍵。

熟悉高雄地方選情的黨內人士也說，從韓國瑜宣布參選總統的第一天開始，「落跑市長」已經是韓的參選原罪，高雄已不一定還是韓的主場，甚至國民黨高雄市立委參選人也都要面對，特別是在舊縣區的地方影響更大。

但該人士同意，韓國瑜出線對凝聚高雄市以外藍營支持有相當幫助，對國民黨整體立委選舉當然加分。

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