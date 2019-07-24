國民黨今再提名張顯耀、葉壽山選立委

2019-07-24 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



迎戰2020立委選舉，全國75個區域立委選區中，國民黨已完成61個選區提名，共提名63人，今天中常會至少再提名包含台中市第1、第7選區與屏東縣第1選區等3個選區，台南市第5選區也可望完成徵召，但周日全代會確定無法全數完成提名。

黨務人士表示，尚未提名選區，原則上都屬較為艱困或地方勢力較為複雜選區，之後仍會逐步分梯次完成提名。黨務人士說，未能在全代會前全數完成提名、一併造勢當然有遺憾，但國民黨提名進度已勝民進黨。

黨務人士舉例，像新北市立委第4選區（新莊）目前就初選中；雲林縣立委提名則還在協調中，相信黨將提名的總統候選人是雲林女婿會有利於後續整合；台中立委第3選區（后里神岡）雖篤定提名台中市副市長楊瓊瓔再戰，只是提名會稍微延後。

國民黨下午中常會上，將再通過徵召陸委會前副主委張顯耀轉戰台中市第1選區（大甲清水），提名台中廣播總經理莊子富參選台中市第7選區（大里），以及上午初選剛過關的「韓家軍」高雄市社會局前局長葉壽山參選屏東縣第一選區立委。

此外，原本下午也規劃完成徵召台南市議員蔡淑惠參選台南市立委第5選區（安平），因地方出現雜音，是否如期完成提名，還要觀察。