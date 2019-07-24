私菸案2校官羈押 檢調擬「向上」約談將官、華航查案

2019-07-24 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



檢調偵辦總統蔡英文隨扈、國安局少校張恒嘉、吳宗憲涉走私近萬條未稅菸品案，昨天聲押張、吳2人獲准，專案小組高度懷疑，華航內部有人接應國安局軍官放縱犯罪行為持續，擬定偵查計畫，近日約談相關人員向上查辦案情。

檢調上午對案情三緘其口，均對外下達封口令。據了解，2名「少校軍官」的羈押，不能說服外界對本案疑集體犯罪的疑慮，至於軍官約談到什麼層級？何時啟動另一波查辦？有專案小組透露「約談將級軍官是免不了的事！」

調查局新北市調查處在上周一即接獲情資，一度認為「犯罪地」為華航的華膳空廚公司，要向桃園地檢署報請指揮偵辦，嘗試聯繫，不過，「嫌疑人」國安局位於台北市陽明山，管轄法院為士林地檢署，而新北地檢署也有管轄權，換句話說，「北三檢」都有資格承辦。

不過，因調查官資料蒐集不及，猶豫再三，本周一立委黃國昌爆料後，「已無考慮時間」，高層並於周一晚間直接指派台北地檢署接手，有檢察內部高層人士說，事實上，就「私菸案」桃檢在辦案資源、經驗上優於「北三檢」，不過，今年3月爆發桃檢檢察長關說疑案，高層認為私菸案敏感，最後決定由台北地檢署分案。

檢調昨天依貪汙治罪條例罪「以公用運輸工具裝載漏稅物品罪」、「非主管或監督事務圖利罪」、稅捐稽徵法「逃漏稅捐罪」、「幫助逃漏稅捐罪」、菸酒管理法「輸入私菸罪」，並有串證、逃亡之虞聲押張恒嘉、吳宗憲，法官不到2小時裁准羈押禁見，速度極快。

據了解，張恒嘉、吳宗憲聲稱他們是團購業務的經辦人，承辦未申報入境的菸品運輸業務，都否認涉及貪汙重罪；張、黃為了避免被羈押，對於總統蔡英文前3次出訪都有「挾帶」私菸坦承不諱，但仍遭收押。

檢調人員根據張恒嘉、吳宗憲的相關供述，近日將約談國安局其餘軍官說明，至於華航內部有無人員配合犯案？是否與國安人員有犯意聯絡、行為分擔？檢調將儘速查明。